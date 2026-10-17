https://ukraina.ru/20261017/valera-my-pytalis-meladze-lishilsya-zriteley-iz-za-ukrainskikh-dronov-1083876314.html

"Валера, мы пытались": Меладзе лишился зрителей из-за украинских дронов

"Валера, мы пытались": Меладзе лишился зрителей из-за украинских дронов - 17.10.2026 Украина.ру

"Валера, мы пытались": Меладзе лишился зрителей из-за украинских дронов

Собиравшиеся посетить концерт Валерия Меладзе в Стамбуле не смогли этого сделать из-за атак украинских беспилотников на Москву. Соответствующее видео появилась в соцсетях

2026-10-17T10:20

2026-10-17T10:20

2026-10-17T10:20

россия

домодедово

стамбул

внуково

росавиация

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На видео, опубликованном в одной из соцсетей, видна толпа ожидающих в аэропорту "Внуково" людей."Валера, мы пытались попасть к тебе на концерт", — гласит надпись поперёк кадра.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова прокомментировала видео."Автор видео утверждает, что все эти люди во Внуково не смогли попасть на концерт Меладзе в Турцию. И просит у Валеры прощения. Никогда не поверю, что все эта толпа рвалась к Валере. При этом виноват, конечно, аэропорт, не БПЛА, которые запускает Украина, которую поддерживает и славит шепотом Меладзе", — указала она.О том, что аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани Росавиация сообщила в своём телеграм-канале 06:10 15 октября.Позднее, в 12:23 того же дня Росавиация сообщила о том, что московских аэропортах, в т.ч. и во Внуково сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.Но в 22:48 стало известно о новых ограничениях."Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов", — гласило сообщение Росавиации.В 05:06 16 октября ограничения сняли. А в 16:47 того же дня ведомство сообщило о происходящем в московских аэропортах."Сейчас аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево принимают и отправляют рейсы. По данным на 16:00 оставались задержанными 106 рейсов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание", — указывалось в сообщении.В 22:46 аэропорты Внуково и Домодедово снова стали отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. А в 23:26 во Внуково, Домодедово и Жуковском ввели ограничения.Концерт Меладзе состоялся 16 октября в Стамбуле. При этом все билеты на него были распроданы, как утверждал сайт самого артиста.В январе 2023 года популярный певец попал в скандал. Тогда в соцсетях появилось видео выступления Меладзе на новогоднем корпоративе в Дубае. Видео снимал один из зрителей. Он обратился к певцу, произнеся популярный среди украинских националистов лозунг "Слава Украине!". В ответ Меладзе убрал микрофон ото рта и что-то произнёс и подмигнул. Зритель одобрительно вскричал: "О, красавчик! Обожаю тебя". А Меладзе попросил его успокоиться, отметив, что "мы вне политики сегодня здесь".Видео вызвало общественный резонанс в России. Концерты певца в РФ начали отменять. Меладзе припомнили, что до этого он не поддержал СВО, осудив боевые действия на Украине. Несмотря на это певец остался популярным у части российской публики. Его концерты в разных частях света по-прежнему собирают внушительную аудиторию.

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россия, домодедово, стамбул, внуково, росавиация