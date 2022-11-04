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"Белых не жалко": украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"
"Белых не жалко": украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления" - 04.11.2022 Украина.ру
"Белых не жалко": украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"
Военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян, который попал в плен в Луганской Народной Республике рассказал журналистам о том, что во время продвижения на харьковском направлении украинские войска понесли большие потери
2022-11-04T09:16
2022-11-04T09:16
2022-11-04T09:28
новости
украина
пленный
харьков
спецоперация
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Он отметил, что украинское командование не интересуется количеством потерь. Когда пошел прорыв на харьковском направлении, все одушевились, рассказывает пленный, только скрывали, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. Даже несмотря на то, что российская армия перегруппировалась, среди украинских военных было большое число потерь за две недели, в то время когда "харьковское наступление двигалось". Сейчас узнать число потерь нереально, признается украинский военнослужащий.Он рассказал также о тактике иностранных наемников. По его словам, такой отряд, воющий в Донбассе, использовал мобилизованных украинских военных, как живой щит, прикрываясь ими, во время отхода группы."Они (наемники - ред.) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение "получает", а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко", - рассказал военнопленный.
https://ukraina.ru/20221103/1040497433.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, пленный, харьков, спецоперация
"Белых не жалко": украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"
09:16 04.11.2022 (обновлено: 09:28 04.11.2022)
Военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян, который попал в плен в Луганской Народной Республике рассказал журналистам о том, что во время продвижения на харьковском направлении украинские войска понесли большие потери
"Есть "БР" - боевое распоряжение. Вот сегодня мы должны попробовать захватить данную позицию. И не важно сколько попыток. Можно в 0 выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута", - рассказал пленный.
Он отметил, что украинское командование не интересуется количеством потерь.
Когда пошел прорыв на харьковском направлении, все одушевились, рассказывает пленный, только скрывали, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло.
Даже несмотря на то, что российская армия перегруппировалась, среди украинских военных было большое число потерь за две недели, в то время когда "харьковское наступление двигалось". Сейчас узнать число потерь нереально, признается украинский военнослужащий.
Он рассказал также о тактике иностранных наемников. По его словам, такой отряд, воющий в Донбассе, использовал мобилизованных украинских военных, как живой щит, прикрываясь ими, во время отхода группы.
"Они (наемники - ред.) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение "получает", а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко", - рассказал военнопленный.