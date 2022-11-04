https://ukraina.ru/20221104/1040469887.html

Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной

Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной - 04.11.2022 Украина.ру

Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной

Для России бессмысленно взрывать ядерную бомбу над Украиной. Таким мнением поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-11-04T04:50

2022-11-04T04:50

2022-11-04T04:50

армен гаспарян

новости

эксперт

ядерное

ядерное оружие

бомба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecb9f024c1dc919de16052c4d30e44a.jpg

"По нам же видно, что нас устраивает ситуация. Эти (украинцы - ред.) сидят в темноте, скоро будут сидеть в холоде. Европа пребывает в состоянии тихого охреневания. Зачем нам ядерную бомбу сбрасывать над "хутором"? Я просто пытаюсь понять преимущества этого", - сказал Гаспарян.В октябре заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заверил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине.Дипломат также указал, что у Москвы серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, новости, эксперт, ядерное, ядерное оружие, бомба