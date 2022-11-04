Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной - 04.11.2022 Украина.ру
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Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной
Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной - 04.11.2022 Украина.ру
Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной
Для России бессмысленно взрывать ядерную бомбу над Украиной. Таким мнением поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-04T04:50
2022-11-04T04:50
армен гаспарян
новости
эксперт
ядерное
ядерное оружие
бомба
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"По нам же видно, что нас устраивает ситуация. Эти (украинцы - ред.) сидят в темноте, скоро будут сидеть в холоде. Европа пребывает в состоянии тихого охреневания. Зачем нам ядерную бомбу сбрасывать над "хутором"? Я просто пытаюсь понять преимущества этого", - сказал Гаспарян.В октябре заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заверил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине.Дипломат также указал, что у Москвы серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армен гаспарян, новости, эксперт, ядерное, ядерное оружие, бомба
Армен Гаспарян, Новости, эксперт, ядерное, Ядерное оружие, бомба

Гаспарян рассказал о бессмысленности подрыва ядерной бомбы над Украиной

04:50 04.11.2022
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Для России бессмысленно взрывать ядерную бомбу над Украиной. Таким мнением поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"По нам же видно, что нас устраивает ситуация. Эти (украинцы - ред.) сидят в темноте, скоро будут сидеть в холоде. Европа пребывает в состоянии тихого охреневания. Зачем нам ядерную бомбу сбрасывать над "хутором"? Я просто пытаюсь понять преимущества этого", - сказал Гаспарян.
В октябре заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заверил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине.
Дипломат также указал, что у Москвы серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Армен ГаспарянНовостиэкспертядерноеЯдерное оружиебомба
 
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