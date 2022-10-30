https://ukraina.ru/20221030/1040294394.html

Путин назвал вещи своими именами. Армен Гаспарян об итогах недели

Путин назвал вещи своими именами. Армен Гаспарян об итогах недели - 30.10.2022 Украина.ру

Путин назвал вещи своими именами. Армен Гаспарян об итогах недели

Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T08:06

2022-10-30T08:06

2022-10-30T08:06

интервью

армен гаспарян

украина

россия

владимир путин

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Если США решили воевать не только с Россией, но и с Китаем, то по мере того, как эта дискотека будет развиваться, все будут отходить в разные стороны и говорить, что это дело не наше, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, 27 октября президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он говорил о том, что госпереворот и конфликт на Украине, санкции – это не что иное, как попытка Вашингтона удержать ускользающий однополярный мир. Отсюда ссора с саудитами, провокация вокруг Тайваня и прочее. Что этим выступлением Путин дал понять Западу, кому оно адресовано?– Это было программное, конечно же, выступление президента, и оно адресовано и российской аудитории, и украинской, и западной. Путин еще раз обозначил суть явления, он просто назвал вещи своими именами. Сейчас не принято так, потому что, если вы посмотрите выступление пресс-секретаря Белого дома и попытаетесь там понять хоть что-нибудь... Это как бы нормальная практика теперь для политики.Путин другой. И он, по сути дела, устраивает очень серьезную мировую революцию – вещи надо называть своими именами. Он бросает вызов этому однополярному миру, и просто еще раз говорит - ребята, мы вам предлагали много раз садиться за стол переговоров, вам это было все не нужно, не интересно, вы творили бардак. Например, убили генерала иранского, много чего другого сделали.Сегодня Штайнмайер, президент Неметчины, рыдает по поводу того, что все так тяжело, что мы входим в очень тяжелые годы. Ну, спрашивается, а не ты ли на посту министра иностранных дел Германии давал гарантии Януковичу, кинул его, и с этого это дьявольское колесо и понеслось прямо с горы? Ну, кому претензии-то предъявляются?Путин это все назвал своими именами, как и многие другие вещи - про гражданскую войну, про то, что Украина не самостоятельна, и т.д. Конечно, это произвело сильное впечатление на умы – везде. Уже даже в "Вашингтон Пост" начинают появляться статьи, что - может, все-таки, надо попытаться послушать, как-то можно договориться, потому что совсем уже никак. Вы шагаете к ядерной войне.Действительно, достаточно тяжелое - с психологической точки зрения - у людей состояние, это правда, по всему миру. За мир не скажу, но по всей Европе — точно.Конечно, Запад не ожидал такого. И что меня искренне поражает, они сколько лет наблюдали за Путиным, они думали, что он все время шутит с ними, а он на полном серьезе говорил. Вот вчера пассаж про базы НАТО - слушайте, мы сколько лет об этом талдычили, и (в ответ — Ред.) -это типа не ваше дело, пошли вон. Ну хорошо, нам надоело просто это слушать, и последовало 24 февраля.Просто здесь надо понимать, что даже если завтра, ну, хорошо, не завтра, через месяц, под Рождество, все на "хуторе" (на территории, подконтрольной киевскому режиму — Ред.) закончится, с точки зрения экономики, с точки зрения тех процессов, которые запущены – не поменяется вообще ничего.Сейчас мир войдет в чудовищную десятилетку по всему. Но тут мы бессильны, потому что мы много раз предлагали, мы много раз говорили... Ну, на посошок, сразу после речи Путина - США в очередной раз кинули Европу, заявив о том, что они не собираются вводить потолок цен на нефть. По крайней мере, до выборов в Конгресс. А Европа-то уже ввела.Но Соединенные Штаты верны себе, они извлекают из всего для себя моральный капитал и удовольствие, на остальных им глубоко наплевать.К сожалению, эту простую мысль вы не можете довести до населения Украины, главного бенефициара всей этой дискотеки, которая сидит в темноте, скоро будут еще и в холоде сидеть, жрать нечего, официальный уровень безработицы объявлен до конца года 30%, и все признают, что эта цифра минимум в два раза уменьшена, а на самом деле, где-то 64-65% безработных будет по итогам этой всей отличной пляски.Но при всем этом - у них "понадусизм" развивается. Зато деньги брошены в телеграм-каналы. То есть, понимаете, когда жрать нечего, когда ты сидишь в холоде, конечно, самое оно - развивать сетку телеграм-каналов. Но опять же, мы тут бессильны.– Буквально после окончания выступления Путина, Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны. В документе Россия названа острой угрозой, а Пекин - главным вызовом. Они что, готовятся к противоборству на два фронта?– Во-первых, главное, к чему они готовятся – это увеличить бюджет и его попилить. Вот такая чистая коррупционная составляющая. Во-вторых, понятно совершенно, если вы постоянно орете про Россию и Китай, то они должны быть названы угрозами. Иначе налогоплательщик скажет – ребята, вы что больные, вы подвели мир к состоянию ядерной войны, где у вас вот это все указано?Россия в данный момент - ключевой противник. Я только не понял, а кто в России им угрожает? Мы, наоборот, говорим - оставьте нас в покое, оставьте "хутор", там и так уже руины.Китай сейчас семимильными шагами повторяет наш путь с 2014 года, я подозреваю, что они сейчас это быстренько проскочат и будет всё то же самое.Поймите, гегемон (США — Ред.) теряет силы. Но это самое страшное для них, что может быть, потому что страшен ведь не уход из Афганистана был, а страшно было гаденькое хихиканье экспертов по этому поводу – полные ехидства слова.Страшно не то, что Байден танцует вальс с Альцгеймером, страшно, что все это видят. Страшно то, что это наблюдает весь мир. Для гегемона это катастрофа абсолютная. Гегемон должен быть монолитным, гегемон должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются.И поэтому эти мерные телодвижения. Ну хорошо, вам мало России, ну получите еще Китай - вы решили воевать со всем миром? Просто мне интересно, потому, что понятно - по мере того, как эта дискотека будет развиваться, все будут отходить в разные стороны и говорить, что это дело не наше. Потому что в этот замес - зачем лезть? Путин же правильно сказал – поехала (Пелоси — Ред.) зачем-то на Тайвань. Вот зачем?– Как раз о Нэнси Пелоси. Прочитала новость, что на ее дом было совершено покушение, ее дома не было, пострадал муж. Владимир Владимирович в своем выступлении в очередной раз напомнил, что для наших врагов всегда во всем виноват Кремль. В данном случае - опять во всем будет виноват Кремль или будет виноват Трамп, кто-то еще?– Петров и Боширов на первом месте.– Да, как пример.– В качестве альтернативного варианта – Соловьев и Симоньян, Киселев и Гаспарян, кого нужно – впишите. У меня, например, нет алиби на это время, правда! Меня эта новость застала вне серьезного алиби, так бывает.Если говорить серьезно – все же понимают, что это сделано под выборы. У нас Ельцин тоже с моста падал, и ничего, зато потом триумфально выиграл выборы. Другой вопрос, что там, я так понимаю, что муж Нэнси Пелоси, по сравнению с ним Рэмбо - тифозный дистрофан какой-то, он там один раскидал всех, уработал, такой настоящий Халк Хоган в доме живет. Но это смешно просто.То, что обвинят Россию, в этом нет ни малейших сомнений, у них же что ни происходит – виноваты русские. Сначала Путин, потом - Путин и политическое руководство, потом Путин, политическое руководство и эти наглые журналисты-эксперты – все те, кто под санкциями. А потом и весь народ, который тоже не понимает – не тех выбрал, не тех любит, не тех смотрит и т.д.Одно и то же всегда.Что до Пелоси. Единственное место, где она может сидеть – это Конгресс. Но, судя по всему, у нее есть все шансы слиться, в лучшем для нее случае - она будет просто рядовым депутатом, и многие склоняются к этому – Конгресс, понятно, возглавят республиканцы.А в худшем случае - она может вообще выборы проиграть. Потому, что она - один из локомотивов всего этого движняка. Она все время была в ярком пиаре, она делала заявления, она уже шестьсот шестьдесят шесть раз похоронила русскую экономику, все сделала. В результате выясняется, что в Америке такая, знаете, эпоха пред-перестройки. Возникают какие-то странные сложности - и никто не может объяснить, с какого перепугу. Вот, например, куда дизель (дизельное топливо - Ред.) пропал?Не, ну я понимаю, что Гаспарян с Мартыновым под покровом ночи пришли и сперли все запасы дизеля. Поэтому он резко взметнулся в цене. Но если человек не потомственный имбецил, то он начнет задавать вопросы – слушайте, если эти русские настолько коварны, настолько подлы, настолько беспощадны, что они могут даже дизель у нас спереть, то, может, их проще удовлетворить? Дать им, что они хотят, и сказать – оставьте нас в покое, рогатые твари, сидите сами.А вместо этого они все время говорят – вот это тотальное инфернальное зло, с которым мы ничего сделать не можем, и продолжают бороться. Но, рано или поздно, люди-то начнут задавать этот вопрос - ребята, вы боретесь с русскими с 2014 года, хотя бы промежуточный результат покажите!Люди должны спросить, а ради чего это все? Ну, мы разорились, Украину тоже не спасли, подвели мир к ядерной катастрофе…– Украинская сторона готовит провокацию с "грязной бомбой", чтобы потом обвинить Россию. Каковы шансы, что Украина не устроит такую провокацию, например, к 4 ноября. У нас в этот день в России праздник – День народного единства. Или, может быть, не устроят провокацию с "грязной бомбой", но подготовят нам какие-то другие "сюрпризы" на территории России?– Ну, сюрпризы они готовят постоянно, это понятно, хотя они уже за три концертные программы гастрольные - в голову получили от Вашингтона.Знаете, я не понимаю, какой нам смысл взрывать над "хутором" ядерную бомбу, если мы вообще не торопимся? По нам же видно, что нас устраивает ситуация. Эти сидят в темноте, скоро будут сидеть в холоде. Европа пребывает в состоянии тихого охреневания. Зачем нам ядерную бомбу сбрасывать над "хутором"? Я просто пытаюсь понять преимущества этого.Если они взорвут ядерную бомбу и обвинят Россию, я считаю, тогда в ответ надо шурануть один раз, пусть будет воронка, в конце концов. Причем даже не обязательно ядерной бомбой – стратегической авиацией.Сказать – ладно, поскольку Соединенные Штаты разбомбили Дрезден и они до сих пор считают это геройством. Они не признают совершенное ими военное преступление, хотя в Дрездене ни одна военная цель вообще не пострадала. Там просто их не было.Ну, надо так же шурануть, не обязательно по Киеву, лучше по Львову. Заодно, чтобы взрывной волной до поляков докатилось, чтобы им что-нибудь обожгло… Вот это я понимаю – да. Просто для меня загадочны все эти крики – русские хотят сбросить на "хутор" ядерную бомбу. Ребята, а что вы тогда это 24 февраля не сделали, если у вас такой план есть? Просто - я ни от кого не слышу эти разговоры про применение (Россией — Ред.) ядерного оружия, кроме как - каждый день на этих всех (украинских — Ред.) телеканалах.Я считаю, что их надо маркировать, как самое хардкорное порно, поражающее просто сознание. Вот что "FREEДОМ", что "Хутор-24", что "1+1" - я не понимаю, им там чего дают-то перед тем, как они в эфир садятся?Во-первых, они все взвинченные какие-то, они как на шарнирах сидят. Во-вторых, то, что они несут – я не верю, что так можно в принципе с алкоголя получить приход, или с какого-то легкого наркотика. Мне кажется, что это вообще уже - сначала кокаин, а потом клей "Момент" для аромата еще сверху положить… Я смотрю этих невменяемых и - тренирую волю.

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, россия, владимир путин