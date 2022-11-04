https://ukraina.ru/20221104/1040460956.html

"Услуга Эрдогану": эксперт о том, для чего Россия согласилась возобновить зерновую сделку

"Услуга Эрдогану": эксперт о том, для чего Россия согласилась возобновить зерновую сделку - 04.11.2022 Украина.ру

"Услуга Эрдогану": эксперт о том, для чего Россия согласилась возобновить зерновую сделку

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в интервью изданию Украина.ру, что Россия пошла на уступки Турции, объявив о возобновлении своего участия в зерновой сделке

2022-11-04T04:30

2022-11-04T04:30

2022-11-04T04:30

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алексей мухин

зерновая сделка

украина

турция

россия

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Турция и Украина — выгодополучатели зерновой сделки - и в политическом, и в финансовом смыслах, убежден эксперт.По мнению Мухина, возобновление участия России в зерновой сделке - это российская услуга Эрдогану за какие-то дополнительные услуги или одолжения, про которые широкой публике не известно.Он также отметил, этот факт вряд ли может серьезно отразиться на мировых ценах на продукты питания. Потому что Украина занимает лишь доли процента в мировом продуктовом рынке.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221103/1040449716.html

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2022

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новости, алексей мухин, зерновая сделка, украина, турция, россия