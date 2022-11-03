https://ukraina.ru/20221103/1040478226.html

"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах

"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах - 03.11.2022 Украина.ру

"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах

Журнал Foreign Affairs считается наиболее авторитетным изданием, которое освещает вопросы американской внешней политики США, оказывая на нее непосредственное... Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T15:13

2022-11-03T15:13

2022-11-03T15:13

украина

эксклюзив

сша

холодная война

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101817/97/1018179785_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_0b045106a75c5649d65e2e40b6994866.jpg.webp

Журнал Foreign Affairs считается наиболее авторитетным изданием, которое освещает вопросы американской внешней политики США, оказывая на нее непосредственное влияние. Но, что еще более важно, на его страницах по-прежнему остается место для критического экспертного анализа. В то время как большинство других американских медиа давно превратились в рупоры пропаганды.Foreign Affairs начали печатать сто лет назад – в 1922 году, редакционная политика журнала всегда имела репутацию "ястребиной". Первая же статья, посвященная перспективе отношений между СССР и США, предвещала, что советская Россия впадет в анархию и вскоре развалится. Этот номер передали Ленину, который оставил на тексте материала правки. И теперь он выставлен в приемной Совета по внешним сношениям.Известный советский дипломат Ричард Овинников отмечал, что авторы издания всегда писали о Советском Союзе недружелюбно. Достаточно напомнить, что именно журнал Foreign Affairs опубликовал в 1947 году анонимную статью сотрудника Госдепартамента Джорджа Кеннана, в котором он призывал к "сдерживанию Москвы". Сейчас она считается главным идеологическим манифестом Холодной войны, наряду с Фултонской речью британского политика Уинстона Черчилля.После распада СССР Foreign Affairs перенесло этот недружелюбный тон на освещение российско-американских проблем. Журнал продолжал отстаивать давно устаревшую линию Кеннана, призывая сдерживать российское влияние – прежде всего, на территории Восточной Европы. Однако в последние дни в этом издании вышли два больших материала, где прозвучали недвусмысленные призывы к мирному урегулированию украинского конфликта.Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник Центра Стимсона, профессор Джорджтаунского университета и автор книги о влиянии энергоносителей на мировую политику, опубликовала текст под названием: "Военный конфликт на Украине закончится переговорами", за который ее должны внести на сайт "Миротворец". Статья призывает Запад руководствоваться собственными интересами, и не идти на поводу у Зеленского – чтобы это не привело к глобальной ядерной войне."Интересы Киева не обязательно совпадают с интересами его западных партнеров. Для Украины ставки выше, и, поскольку экономика страны уже находится в сильном упадке, она может решить, что мало что теряет, идя на эскалацию или продолжая конфликт. Но ее сопротивление стало возможным только благодаря западному оружию, финансированию и разведке. Европейские государства несут значительные экономические издержки. Любой риск эскалации или обмена ядерными ударами представляет прямую угрозу уже для самого Запада. У сторонников Украины тоже есть свои ставки в конфликте. Они должны иметь право голоса в том, как он закончится".Эшфорд идет еще дальше. Обращаясь к западным политикам, она призывает трезво оценивать ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, и допускает возможность сделки, "в которой можно было бы признать реалии, существующие де-факто, такие как законность принадлежности Крыма Москве"."Важно уже сейчас начать формировать ожидания. Вашингтону следует подталкивать Киев к более умеренной позиции по таким вопросам, как Крым, которые, наверняка будут фигурировать в будущем урегулировании. США стоит порекомендовать украинцам несколько снизить триумфаторскую риторику и обращать их внимание на то, какие экономические выгоды Украина может получить в результате международной помощи в восстановлении и европейской экономической интеграции в рамках урегулирования.Политики должны установить четкие базовые параметры урегулирования, но при этом иметь пространство для проявления значительной гибкости во многих деталях. Несколько моментов не подлежат обсуждению. Первостепенными среди них являются суверенитет Украины и защита граждан страны, особенно тех, кто желает покинуть занятые Россией территории.По другим вопросам возможны компромиссы. Например, окончательные территориальные границы могут быть частично определены военными успехами на земле. Политики не должны быть безоглядно привержены статусу-кво до 24 февраля или даже до 2014 года. Более компактная территориально Украина, лишенная Крыма и части Донбасса, где сохранилось значительное пророссийское население, могла бы быть более стабильной и способной к самозащите", – отмечает автор журнала Foreign Affairs.В рамках этого конструктивного подхода Эмма Эшфорд также говорит о возможность пересмотра санкционной политики, которая является необходимым условием для разрядки. Она пишет "Некоторое ослабление санкций в отношении России, вероятно, станет необходимой предпосылкой для успешного заключения мирного соглашения". И в целом настаивает на том, что конфликт надо улаживать в дипломатическом русле.Конечно, этот текст можно представить как частое мнение. Однако Foreign Affairs практически одновременно опубликовало статью "Не исключайте дипломатию на Украине", которая во многом созвучна тезисам Эшфорд.Ее подготовили не менее авторитетные авторы – политолог Сэмуэл Чарап, старший научный сотрудник Rand Corporation, автор книги "Проигрывают все: украинский кризис и разрушительное соперничество в постсоветской Евразии", а также Миранда Приб – директор Центра анализа стратегии США.Они тоже говорят о том, что отказ от мирного компромисса по Украине может привести к реализации неконтролируемого катастрофического сценария, в котором не заинтересованы ни в Америке, ни в Европе."Фактически США и их партнеры по Большой семерке уже предлагали мирное соглашение. Но его условия звучали больше как условия капитуляции России: Киев возвращает себе всю свою территорию, получает репарации от Москвы и подписывает соглашения по безопасности со странами Запада. Такой исход был бы идеальным... Но он просто нереален. Позиция, заключающаяся в том, что победа Украины является желанным концом игры для США, без принятия согласованных усилий по подготовке к будущим дипломатическим переговорам может привести либо к опасной эскалации, либо к бесконечному затягиванию конфликта", – написали о на страницах Foreign Affairs.Конечно, все это не означает, что американские международные эксперты превратились из воинственных ястребов в голубей мира. Однако их статьи подтверждают, что часть американской элиты встревожена возможными последствиями украинского конфликта и задумывается над возможными контурами мирных договоренностей, которые позволили бы найти для него взаимоприемлемый выход.Приб и Чарап упоминают в своей статье письмо тридцати демократических конгрессменов, которые призвали Байдена искать прямых переговоров с Москвой. Письмо отозвали, однако это показало, что эскалацию на Украине не одобряют даже внутри Демпартии.А миллиардер Илон Маск предложил собственный план по урегулированию конфликта на Украине, с проведением новых референдумов под наблюдением ООН и признанием статуса Крыма как "формальной части" РФ. Причем, его основные пункты вполне соответствуют предложениям Эммы Эшфорд в журнале Foreign Affairs.

https://ukraina.ru/20221014/1039733825.html

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

украина, эксклюзив, сша, холодная война, илон маск