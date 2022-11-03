https://ukraina.ru/20221103/1040478099.html

Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение

Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение - 03.11.2022 Украина.ру

Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение

Администрация Херсонской области еще на прошлой неделе переехала в Геническ, а здание с которого сняли флаг РФ и ранее не использовалось ведомствами. Такое заявление сделали власти региона 3 ноября

2022-11-03T14:13

2022-11-03T14:13

2022-11-03T14:13

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херсон

флаг

исчезновение

херсонская область

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Ранее в сети растиражировали фото, на котором в Херсоне на здании бывшей при Украине областной администрации отсутствует флаг России. Это порадило слухи о скором оставлении города ВС РФ. При этом российские триколоры по-прежнему вывешены на других городских объектах. В правительстве региона выступили с разъяснениями, согласно которым здание бывшей украинской областной госадминистрации давно не используется, в нем не работают какие-либо российские ведомства. Сама же администрация Херсонской области, уточнили власти, переехала в Геническ еще на прошлой неделе. Ранее власти Херсонской области объявили об эвакуации гражданских лиц с правого берега Херсона. Позднее эту меру расширили на жителей 15-киллометровой полосы на левом берегу. Как неоднократно заявляли в правительстве области, ни о какой сдаче Херсона украинским войскам речи не идет. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.

https://ukraina.ru/20221103/1040426972.html

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новости, херсон, флаг, исчезновение, херсонская область