https://ukraina.ru/20221103/1040478099.html
Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение - 03.11.2022 Украина.ру
Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
Администрация Херсонской области еще на прошлой неделе переехала в Геническ, а здание с которого сняли флаг РФ и ранее не использовалось ведомствами. Такое заявление сделали власти региона 3 ноября
2022-11-03T14:13
2022-11-03T14:13
2022-11-03T14:13
новости
херсон
флаг
исчезновение
херсонская область
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Ранее в сети растиражировали фото, на котором в Херсоне на здании бывшей при Украине областной администрации отсутствует флаг России. Это порадило слухи о скором оставлении города ВС РФ. При этом российские триколоры по-прежнему вывешены на других городских объектах. В правительстве региона выступили с разъяснениями, согласно которым здание бывшей украинской областной госадминистрации давно не используется, в нем не работают какие-либо российские ведомства. Сама же администрация Херсонской области, уточнили власти, переехала в Геническ еще на прошлой неделе. Ранее власти Херсонской области объявили об эвакуации гражданских лиц с правого берега Херсона. Позднее эту меру расширили на жителей 15-киллометровой полосы на левом берегу. Как неоднократно заявляли в правительстве области, ни о какой сдаче Херсона украинским войскам речи не идет. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
https://ukraina.ru/20221103/1040426972.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, флаг, исчезновение, херсонская область
Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
Администрация Херсонской области еще на прошлой неделе переехала в Геническ, а здание с которого сняли флаг РФ и ранее не использовалось ведомствами. Такое заявление сделали власти региона 3 ноября
Ранее в сети растиражировали фото, на котором в Херсоне на здании бывшей при Украине областной администрации отсутствует флаг России. Это порадило слухи о скором оставлении города ВС РФ. При этом российские триколоры по-прежнему вывешены на других городских объектах.
В правительстве региона выступили с разъяснениями, согласно которым здание бывшей украинской областной госадминистрации давно не используется, в нем не работают какие-либо российские ведомства.
Сама же администрация Херсонской области, уточнили власти, переехала в Геническ еще на прошлой неделе.
Ранее власти Херсонской области объявили об эвакуации гражданских лиц с правого берега Херсона. Позднее эту меру расширили на жителей 15-киллометровой полосы на левом берегу. Как неоднократно заявляли в правительстве области, ни о какой сдаче Херсона украинским войскам речи не идет.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.