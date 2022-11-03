https://ukraina.ru/20221103/1040474028.html
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох - 03.11.2022 Украина.ру
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
В выставочном зале "Манеж" в Москве 4 ноября будет открыта выставка "Украина. На переломах эпох"
2022-11-03T13:45
2022-11-03T13:45
2022-11-03T13:45
новости
выставка
москва
манеж
украина
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Сообщается, что десять тематических залов представят почти две тысячи лет истории, вплоть до сегодняшних дней."Понять то, что предшествовало и постараться понять, что происходит, исходя из завещания одного из основоположников Русского государства и исторического опыта", – рассказывает автор идеи выставки митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), слова которого приводят "Вести".Исторические периоды, по словам Шевкунова, предвосхищены эпиграфом, в котором зачитывается наставление Ярослава Мудрого о мире и любви между братьями, после чего перед зрителем предстанут "дымящиеся развалины Мариуполя".Отдельные залы посвящены российской императрице Екатерине Второй, во время правления которой были построены города Новороссии – Николаев, Екатеринослав (Днепропетровск, а ныне Днепр), Одесса, Луганск.Организаторы также отметили, что постарались представить информацию объективно, ради чего среди экспонатов будут цитаты из работ председателя Украинской Центральной Рады, писателя и историка Михаила Грушевского, вырезки из школьных учебников истории и высказывания академика Петра Толочко.
https://ukraina.ru/20221026/1040127796.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выставка, москва, манеж, украина
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
В выставочном зале "Манеж" в Москве 4 ноября будет открыта выставка "Украина. На переломах эпох"
Сообщается, что десять тематических залов представят почти две тысячи лет истории, вплоть до сегодняшних дней.
"Понять то, что предшествовало и постараться понять, что происходит, исходя из завещания одного из основоположников Русского государства и исторического опыта", – рассказывает автор идеи выставки митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), слова которого приводят "Вести".
Исторические периоды, по словам Шевкунова, предвосхищены эпиграфом, в котором зачитывается наставление Ярослава Мудрого о мире и любви между братьями, после чего перед зрителем предстанут "дымящиеся развалины Мариуполя".
Отдельные залы посвящены российской императрице Екатерине Второй, во время правления которой были построены города Новороссии – Николаев, Екатеринослав (Днепропетровск, а ныне Днепр), Одесса, Луганск.
Организаторы также отметили, что постарались представить информацию объективно, ради чего среди экспонатов будут цитаты из работ председателя Украинской Центральной Рады, писателя и историка Михаила Грушевского, вырезки из школьных учебников истории и высказывания академика Петра Толочко.