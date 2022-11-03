В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040474028.html
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох - 03.11.2022 Украина.ру
В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
В выставочном зале "Манеж" в Москве 4 ноября будет открыта выставка "Украина. На переломах эпох"
2022-11-03T13:45
2022-11-03T13:45
новости
выставка
москва
манеж
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040474188_0:123:3049:1838_1920x0_80_0_0_42d7462d5690ac84607c4a30948b9246.jpg
Сообщается, что десять тематических залов представят почти две тысячи лет истории, вплоть до сегодняшних дней."Понять то, что предшествовало и постараться понять, что происходит, исходя из завещания одного из основоположников Русского государства и исторического опыта", – рассказывает автор идеи выставки митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), слова которого приводят "Вести".Исторические периоды, по словам Шевкунова, предвосхищены эпиграфом, в котором зачитывается наставление Ярослава Мудрого о мире и любви между братьями, после чего перед зрителем предстанут "дымящиеся развалины Мариуполя".Отдельные залы посвящены российской императрице Екатерине Второй, во время правления которой были построены города Новороссии – Николаев, Екатеринослав (Днепропетровск, а ныне Днепр), Одесса, Луганск.Организаторы также отметили, что постарались представить информацию объективно, ради чего среди экспонатов будут цитаты из работ председателя Украинской Центральной Рады, писателя и историка Михаила Грушевского, вырезки из школьных учебников истории и высказывания академика Петра Толочко.
https://ukraina.ru/20221026/1040127796.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/03/1040474188_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2481485f902d27f68f9490e9f955c676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выставка, москва, манеж, украина
Новости, выставка, Москва, Манеж, Украина

В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох

13:45 03.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоказ выставки "Украина. На переломах эпох" в Москве
Показ выставки Украина. На переломах эпох в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В выставочном зале "Манеж" в Москве 4 ноября будет открыта выставка "Украина. На переломах эпох"
Сообщается, что десять тематических залов представят почти две тысячи лет истории, вплоть до сегодняшних дней.
"Понять то, что предшествовало и постараться понять, что происходит, исходя из завещания одного из основоположников Русского государства и исторического опыта", – рассказывает автор идеи выставки митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), слова которого приводят "Вести".
Исторические периоды, по словам Шевкунова, предвосхищены эпиграфом, в котором зачитывается наставление Ярослава Мудрого о мире и любви между братьями, после чего перед зрителем предстанут "дымящиеся развалины Мариуполя".
Отдельные залы посвящены российской императрице Екатерине Второй, во время правления которой были построены города Новороссии – Николаев, Екатеринослав (Днепропетровск, а ныне Днепр), Одесса, Луганск.
Организаторы также отметили, что постарались представить информацию объективно, ради чего среди экспонатов будут цитаты из работ председателя Украинской Центральной Рады, писателя и историка Михаила Грушевского, вырезки из школьных учебников истории и высказывания академика Петра Толочко.
26 октября, 01:00История
День в истории. 26 октября: в буковинском лесу молдаване наказали поляков за вероломство
 
НовостивыставкаМоскваМанежУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
14:48Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому
14:21Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
14:15Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
14:13Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
14:11Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
13:57"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
13:45В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
13:38Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
12:57"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
12:39Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
12:38"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
12:35Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна
12:34Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
Лента новостейМолния