https://ukraina.ru/20221103/1040474028.html

В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох

В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох - 03.11.2022 Украина.ру

В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох

В выставочном зале "Манеж" в Москве 4 ноября будет открыта выставка "Украина. На переломах эпох"

2022-11-03T13:45

2022-11-03T13:45

2022-11-03T13:45

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Сообщается, что десять тематических залов представят почти две тысячи лет истории, вплоть до сегодняшних дней."Понять то, что предшествовало и постараться понять, что происходит, исходя из завещания одного из основоположников Русского государства и исторического опыта", – рассказывает автор идеи выставки митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), слова которого приводят "Вести".Исторические периоды, по словам Шевкунова, предвосхищены эпиграфом, в котором зачитывается наставление Ярослава Мудрого о мире и любви между братьями, после чего перед зрителем предстанут "дымящиеся развалины Мариуполя".Отдельные залы посвящены российской императрице Екатерине Второй, во время правления которой были построены города Новороссии – Николаев, Екатеринослав (Днепропетровск, а ныне Днепр), Одесса, Луганск.Организаторы также отметили, что постарались представить информацию объективно, ради чего среди экспонатов будут цитаты из работ председателя Украинской Центральной Рады, писателя и историка Михаила Грушевского, вырезки из школьных учебников истории и высказывания академика Петра Толочко.

https://ukraina.ru/20221026/1040127796.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выставка, москва, манеж, украина