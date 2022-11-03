https://ukraina.ru/20221103/1040451249.html

В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым

В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым - 03.11.2022 Украина.ру

В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский действительно может приехать в Крым, "но только в автомобиле для перевозки военных преступников". Об этом рассказал РИА Новости 2 ноября депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет

2022-11-03T08:28

2022-11-03T08:28

2022-11-03T08:28

новости

владимир зеленский

крым

шеремет

сми

спецоперация

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Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы киевского режима в вооружённом конфликте, заявил, что поедет в Крым, чтобы увидеть море.По его словам, что бы не заявлял Зеленский, Крым навсегда останется частью Российской Федерации, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, причём страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

https://ukraina.ru/20221102/1040425024.html

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2022

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новости, владимир зеленский, крым, шеремет, сми, спецоперация