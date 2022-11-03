В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040451249.html
В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым
В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым - 03.11.2022 Украина.ру
В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский действительно может приехать в Крым, "но только в автомобиле для перевозки военных преступников". Об этом рассказал РИА Новости 2 ноября депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет
2022-11-03T08:28
2022-11-03T08:28
новости
владимир зеленский
крым
шеремет
сми
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040145101_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9ffdd6a7051332867ab2919f3fc22048.jpg
Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы киевского режима в вооружённом конфликте, заявил, что поедет в Крым, чтобы увидеть море.По его словам, что бы не заявлял Зеленский, Крым навсегда останется частью Российской Федерации, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, причём страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
https://ukraina.ru/20221102/1040425024.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040145101_91:0:1018:695_1920x0_80_0_0_4170fc23a70526da578d5c81aac015bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, крым, шеремет, сми, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Крым, Шеремет, СМИ, Спецоперация

В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым

08:28 03.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский действительно может приехать в Крым, "но только в автомобиле для перевозки военных преступников". Об этом рассказал РИА Новости 2 ноября депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет
Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы киевского режима в вооружённом конфликте, заявил, что поедет в Крым, чтобы увидеть море.

Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост

Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
Депутат Госдумы от Крыма
По его словам, что бы не заявлял Зеленский, Крым навсегда останется частью Российской Федерации, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.
Олег Царев интервью
Вчера, 14:31
Олег Царев: Киев оказался в положении Крыма, в котором полуостров находился восемь лет
Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведённого после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией, причём страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
 
НовостиВладимир ЗеленскийКрымШереметСМИСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:36Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
09:34Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"
09:33Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса
09:25Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой
09:21Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос
09:11Польская АЭС "на пляже": жителей поставили перед фактом, "зелёные" молчат
09:02Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин
09:00Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России
09:00"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях
08:59Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку
08:55Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине
08:48Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
08:47СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
08:36Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
08:36Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский
08:28Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море
08:28В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым
08:2019FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину
08:17Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки
Лента новостейМолния