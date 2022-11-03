https://ukraina.ru/20221103/1040450672.html
19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину
19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину - 03.11.2022 Украина.ру
19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину
США провоцируют конфликт между Россией и НАТО, перебрасывая на Украину американских солдат для инспекции поставок западного оружия, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби
2022-11-03T08:20
2022-11-03T08:20
2022-11-03T08:20
новости
сша
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg
Автор пояснил, что войска США будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.По его мнению, американцы могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".Ранее в США заявили, что Вашингтону необходимо взять контроль над боевыми действиями Киева, поскольку это поможет избежать конфликта НАТО с Россией. Отмечалось, что Киев способен совершить "стратегически неразумные" действия, которые могут привести к эскалации ситуации.
https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b0d4048dc2220c35bae38e1c4a984e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия, нато
Новости, США, Украина, Россия, НАТО
19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину
США провоцируют конфликт между Россией и НАТО, перебрасывая на Украину американских солдат для инспекции поставок западного оружия, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби
"Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен", — заявил он.
Автор пояснил, что войска США будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.
"Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", — отметил Бакби.
По его мнению, американцы могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".
Ранее в США заявили, что Вашингтону необходимо взять контроль над боевыми действиями Киева, поскольку это поможет избежать конфликта НАТО с Россией. Отмечалось, что Киев способен совершить "стратегически неразумные" действия, которые могут привести к эскалации ситуации.