https://ukraina.ru/20221103/1040450672.html

19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину

19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину - 03.11.2022 Украина.ру

19FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину

США провоцируют конфликт между Россией и НАТО, перебрасывая на Украину американских солдат для инспекции поставок западного оружия, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби

2022-11-03T08:20

2022-11-03T08:20

2022-11-03T08:20

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Автор пояснил, что войска США будут помогать "отслеживать и учитывать самые современные вооружения", поставляемые на Украину.По его мнению, американцы могли заранее разработать план на случай "такого поворота событий".Ранее в США заявили, что Вашингтону необходимо взять контроль над боевыми действиями Киева, поскольку это поможет избежать конфликта НАТО с Россией. Отмечалось, что Киев способен совершить "стратегически неразумные" действия, которые могут привести к эскалации ситуации.

https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, нато