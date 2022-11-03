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Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах

Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах - 03.11.2022 Украина.ру

Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах

Президент США Джо Байден 2 ноября во время выступления на предвыборном митинге в Вашингтоне заявил, что на кон на предстоящих выборах якобы поставлена сама американская демократия

2022-11-03T07:27

2022-11-03T07:27

2022-11-03T07:27

выборы

джо байден

демократия

новости

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"Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия. <...> мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки. Не обманывайтесь - в бюллетени вписана демократия", - сказал Байден.Своих оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, он обвинил в провоцировании политического насилия, запугивании избирателей, попытках посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.Он вновь приравнял недавнее нападение на дом мужа своей союзницы - спикера палаты представителей Нэнси Пелоси - к штурму Капитолия сторонниками Трампа, который до сих пор не признает поражения на выборах 2020 года.Лидер республиканского меньшинства и возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ответ обвинил Байдена в стремлении сеять рознь в то время, когда Америка нуждается в единстве."Это потому, что он не может говорить о своей политике, которая привела к росту стоимости жизни. Американцы этого не покупают", - написал он в Twitter.Американцам 8 ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

выборы, джо байден, демократия, новости