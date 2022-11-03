Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах - 03.11.2022 Украина.ру
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Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах
Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах - 03.11.2022 Украина.ру
Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах
Президент США Джо Байден 2 ноября во время выступления на предвыборном митинге в Вашингтоне заявил, что на кон на предстоящих выборах якобы поставлена сама американская демократия
2022-11-03T07:27
2022-11-03T07:27
выборы
джо байден
демократия
новости
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"Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия. &lt;...&gt; мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки. Не обманывайтесь - в бюллетени вписана демократия", - сказал Байден.Своих оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, он обвинил в провоцировании политического насилия, запугивании избирателей, попытках посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.Он вновь приравнял недавнее нападение на дом мужа своей союзницы - спикера палаты представителей Нэнси Пелоси - к штурму Капитолия сторонниками Трампа, который до сих пор не признает поражения на выборах 2020 года.Лидер республиканского меньшинства и возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ответ обвинил Байдена в стремлении сеять рознь в то время, когда Америка нуждается в единстве."Это потому, что он не может говорить о своей политике, которая привела к росту стоимости жизни. Американцы этого не покупают", - написал он в Twitter.Американцам 8 ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом.
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выборы, джо байден, демократия, новости
выборы, Джо Байден, демократия, Новости

Байден объяснил, за что будет сражаться на предстоящих выборах

07:27 03.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден 2 ноября во время выступления на предвыборном митинге в Вашингтоне заявил, что на кон на предстоящих выборах якобы поставлена сама американская демократия
"Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия. <...> мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки. Не обманывайтесь - в бюллетени вписана демократия", - сказал Байден.
Своих оппонентов, сторонников республиканского экс-президента Дональда Трампа, он обвинил в провоцировании политического насилия, запугивании избирателей, попытках посеять сомнения в добросовестности электоральной системы.

"Голосование - это не партийный инструмент, с которым считаются, когда он помогает вашим кандидатам, и от которого отказываются, когда этого не происходит... Мы не решаем споры в Америке с помощью бунтов, толпы, пули или молотка", - сказал Байден.

Он вновь приравнял недавнее нападение на дом мужа своей союзницы - спикера палаты представителей Нэнси Пелоси - к штурму Капитолия сторонниками Трампа, который до сих пор не признает поражения на выборах 2020 года.
Лидер республиканского меньшинства и возможный будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ответ обвинил Байдена в стремлении сеять рознь в то время, когда Америка нуждается в единстве.
"Это потому, что он не может говорить о своей политике, которая привела к росту стоимости жизни. Американцы этого не покупают", - написал он в Twitter.
Американцам 8 ноября предстоит определить весь состав палаты представителей и проголосовать за треть сената. Промежуточные выборы грозят лишить демократов, однопартийцев Байдена, полного контроля над конгрессом.
 
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