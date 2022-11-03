"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Взаимодействие России и Турции после массированного ввода санкций Запада против нашей страны помогает выстоять экономике РФ, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
«Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба... Турция для нас решит проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это серьезное сотрудничество с хорошими перспективами», - сказал Зубец.
Он полагает, что на газовом хабе в Турции российский газ будет смешиваться с азербайджанским и, возможно, израильским, туркменским и иранским, и продолжит поступать на европейский рынок.
Также он отметил, что Турция - один из крупнейших покупателей российского зерна, из которого делает муку и продает ее по всему миру. Также через Турцию в Россию и из нее летают самолеты, что прорывает авиаблокаду, введенную Западом.
Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру
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