https://ukraina.ru/20221103/1040446456.html

"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция

"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция - 03.11.2022 Украина.ру

"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция

Взаимодействие России и Турции после массированного ввода санкций Запада против нашей страны помогает выстоять экономике РФ, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-11-03T07:22

2022-11-03T07:22

2022-11-03T07:22

турция

зерно

газ

россия

новости

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«Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба... Турция для нас решит проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это серьезное сотрудничество с хорошими перспективами», - сказал Зубец.Он полагает, что на газовом хабе в Турции российский газ будет смешиваться с азербайджанским и, возможно, израильским, туркменским и иранским, и продолжит поступать на европейский рынок.Также он отметил, что Турция - один из крупнейших покупателей российского зерна, из которого делает муку и продает ее по всему миру. Также через Турцию в Россию и из нее летают самолеты, что прорывает авиаблокаду, введенную Западом.Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221102/1040402754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, зерно, газ, россия, новости