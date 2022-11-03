"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция - 03.11.2022 Украина.ру
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"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция
"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция - 03.11.2022 Украина.ру
"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция
Взаимодействие России и Турции после массированного ввода санкций Запада против нашей страны помогает выстоять экономике РФ, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T07:22
2022-11-03T07:22
турция
зерно
газ
россия
новости
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«Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба... Турция для нас решит проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это серьезное сотрудничество с хорошими перспективами», - сказал Зубец.Он полагает, что на газовом хабе в Турции российский газ будет смешиваться с азербайджанским и, возможно, израильским, туркменским и иранским, и продолжит поступать на европейский рынок.Также он отметил, что Турция - один из крупнейших покупателей российского зерна, из которого делает муку и продает ее по всему миру. Также через Турцию в Россию и из нее летают самолеты, что прорывает авиаблокаду, введенную Западом.Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221102/1040402754.html
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турция, зерно, газ, россия, новости
Турция, зерно, газ, Россия, Новости

"Это наше окно в Европу": политолог объяснил, зачем России нужна Турция

07:22 03.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Взаимодействие России и Турции после массированного ввода санкций Запада против нашей страны помогает выстоять экономике РФ, заявил политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
«Турция - это наш хаб для доступа к внешнему миру. И с Турцией есть сделка относительно газового хаба... Турция для нас решит проблему доступа российского газа на европейский рынок, а это серьезное сотрудничество с хорошими перспективами», - сказал Зубец.
Он полагает, что на газовом хабе в Турции российский газ будет смешиваться с азербайджанским и, возможно, израильским, туркменским и иранским, и продолжит поступать на европейский рынок.
Также он отметил, что Турция - один из крупнейших покупателей российского зерна, из которого делает муку и продает ее по всему миру. Также через Турцию в Россию и из нее летают самолеты, что прорывает авиаблокаду, введенную Западом.
Интервью Алексея Зубца можно прочитать на сайте Украина.ру
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Вчера, 04:49
Уникальное положение: эксперт объяснил, зачем Турция лоббирует "зерновую сделку"Турецкие власти прилагают огромные усилия для того, чтобы согласовать действия Москвы и Киева для того, чтобы застолбить за собой роль единственного посредника, который реально может помочь сблизить позиции сторон, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
 
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