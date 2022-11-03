https://ukraina.ru/20221103/1040425988.html

"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке

"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру

"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке

Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами, сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов в интервью Украина.ру

2022-11-03T04:07

2022-11-03T04:07

2022-11-03T04:07

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html

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новости, турция, зерно