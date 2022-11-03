https://ukraina.ru/20221103/1040425988.html
"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке
"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке
Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами, сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:07
2022-11-03T04:07
2022-11-03T04:07
новости
турция
зерно
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, зерно
"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке
Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами, сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов в интервью Украина.ру
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами. Схема рушится, остается только "Украина-Турция-ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения.
Станислав Тарасов
специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук
По его мнению, экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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