"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
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"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке
"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке
Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами, сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:07
2022-11-03T04:07
новости
турция
зерно
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html
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новости, турция, зерно
Новости, Турция, зерно

"Переговорщик между странами": эксперт объяснил, какая значимость у Турции в зерновой сделке

04:07 03.11.2022
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
Читать в
Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами, сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов в интервью Украина.ру
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами. Схема рушится, остается только "Украина-Турция-ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения.
Станислав Тарасов интервью
Станислав Тарасов
специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук
По его мнению, экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 13:10
"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?
 
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Заголовок открываемого материала
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04:15Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года
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