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Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала

Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала - 31.10.2022 Украина.ру

Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T16:24

2022-10-31T16:24

2022-10-31T16:24

одесса

одесская область

всу

украина

потери всу

турция

анкара

зерно

зернохранилище

зерновозы

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Специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов рассказывает в интервью, какую роль играет и хотела играть Анкара в зерновой сделке, и каковы перспективы ситуации, когда Россия вышла из этого соглашения - Станислав Николаевич, что сейчас происходит с зерновой сделкой?- Зерновая сделка состояла из пакета соглашений. Турция, Украина, ООН и Россия, Турция, Украина. И когда Россия заявила, что выходит, то из баланса сторон исчезает одна из сторон, и на этом фоне сейчас турки намерены вывести зерно по схеме "Украина-Турция-ООН".Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами. Схема рушится, остается только "Украина-Турция-ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения.- Для Анкары это политическая история?- Есть, конечно, и коммерческая составляющая. Анкара говорила о выгоде открыто, и это так и есть. Турки пытаются вывести зерно, в том числе и наше, на мировые рынке. Экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.- И что будет в перспективе?- Ждем. Турки заявили, что будут работать по своей схеме с Киевом и ООН. Ждем, будет ли российский Черноморской флот блокировать зерновозы или даст им пройти.- Нас загнали в угол?- Вопрос не стоит "загнали – не загнали". Сделка была противоречивой и сложной с самого начала. На что мы вышли в результате развития событий – увидим в ближайшие дни.- Мы можем пойти на действенные меры?- Если мы пойдем на блокирование пути для судов, это будет игра на обострение. Если мы закроем глаза, то значит…. наши сценарные подходы к ситуации меняются.

https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html

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