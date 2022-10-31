https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html
Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала
Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала - 31.10.2022 Украина.ру
Станислав Тарасов: Зерновая сделка была противоречивой с самого начала
Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T16:24
2022-10-31T16:24
2022-10-31T16:24
одесса
одесская область
всу
украина
потери всу
турция
анкара
зерно
зернохранилище
зерновозы
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Специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов рассказывает в интервью, какую роль играет и хотела играть Анкара в зерновой сделке, и каковы перспективы ситуации, когда Россия вышла из этого соглашения - Станислав Николаевич, что сейчас происходит с зерновой сделкой?- Зерновая сделка состояла из пакета соглашений. Турция, Украина, ООН и Россия, Турция, Украина. И когда Россия заявила, что выходит, то из баланса сторон исчезает одна из сторон, и на этом фоне сейчас турки намерены вывести зерно по схеме "Украина-Турция-ООН".Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами. Схема рушится, остается только "Украина-Турция-ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения.- Для Анкары это политическая история?- Есть, конечно, и коммерческая составляющая. Анкара говорила о выгоде открыто, и это так и есть. Турки пытаются вывести зерно, в том числе и наше, на мировые рынке. Экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.- И что будет в перспективе?- Ждем. Турки заявили, что будут работать по своей схеме с Киевом и ООН. Ждем, будет ли российский Черноморской флот блокировать зерновозы или даст им пройти.- Нас загнали в угол?- Вопрос не стоит "загнали – не загнали". Сделка была противоречивой и сложной с самого начала. На что мы вышли в результате развития событий – увидим в ближайшие дни.- Мы можем пойти на действенные меры?- Если мы пойдем на блокирование пути для судов, это будет игра на обострение. Если мы закроем глаза, то значит…. наши сценарные подходы к ситуации меняются.
https://ukraina.ru/20221031/1040334850.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
одесса, одесская область, всу, украина, потери всу, турция, анкара, зерно, зернохранилище, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, черное море, россия, москва, интервью
Одесса, Одесская область, ВСУ, Украина, потери ВСУ, Турция, Анкара, зерно, зернохранилище, зерновозы, зерновая сделка, зерновые, Черное море, Россия, Москва, Интервью
Специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов рассказывает в интервью, какую роль играет и хотела играть Анкара в зерновой сделке, и каковы перспективы ситуации, когда Россия вышла из этого соглашения
- Станислав Николаевич, что сейчас происходит с зерновой сделкой?
- Зерновая сделка состояла из пакета соглашений. Турция, Украина, ООН и Россия, Турция, Украина. И когда Россия заявила, что выходит, то из баланса сторон исчезает одна из сторон, и на этом фоне сейчас турки намерены вывести зерно по схеме "Украина-Турция-ООН".
Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами. Схема рушится, остается только "Украина-Турция-ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения.
- Для Анкары это политическая история?
- Есть, конечно, и коммерческая составляющая. Анкара говорила о выгоде открыто, и это так и есть. Турки пытаются вывести зерно, в том числе и наше, на мировые рынке. Экономически Турция может присутствовать в этой ситуации, но как посредника между Москвой и Киевом ее нет.
- И что будет в перспективе?
- Ждем. Турки заявили, что будут работать по своей схеме с Киевом и ООН. Ждем, будет ли российский Черноморской флот блокировать зерновозы или даст им пройти.
- Вопрос не стоит "загнали – не загнали". Сделка была противоречивой и сложной с самого начала. На что мы вышли в результате развития событий – увидим в ближайшие дни.
- Мы можем пойти на действенные меры?
- Если мы пойдем на блокирование пути для судов, это будет игра на обострение. Если мы закроем глаза, то значит…. наши сценарные подходы к ситуации меняются.