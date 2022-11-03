https://ukraina.ru/20221103/1040418149.html
"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ - 03.11.2022 Украина.ру
"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
Если власти Армении испортят отношения с Москвой, то они окажутся "на растяжке" между интересами Вашингтона и Анкары в регионе, что скажется негативно на безопасности и экономике страны, заявил политолог Андрей Арешев в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T06:30
2022-11-03T06:30
2022-11-03T06:30
украина
армения
турция
россия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/07/1038520496_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_26941a8d0d9a6a2e105013287d28f5de.jpg
"Вторую Украину сделать из Армении не получится: масштабы все-таки не те и несколько по-другому ставятся задачи", - сказал эксперт.По его словам, Запад ставит задачу сделать не только из Армении, но и из Азербайджана и Грузии "единый прозападный геополитический конструкт бывшего советского Закавказья".Расшатывание же отношений между Москвой и Ереваном приведет к неблагоприятным последствиям для самой Армении, в частности, в сфере безопасности, и сделает ее марионеткой Турции, отметил эксперт.Полностью интервью Арешева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221031/1040291780.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/07/1038520496_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5266d55e628abada28bd9034d72f8e8c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, армения, турция, россия, новости, безопасность
Украина, Армения, Турция, Россия, Новости, безопасность
"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
Если власти Армении испортят отношения с Москвой, то они окажутся "на растяжке" между интересами Вашингтона и Анкары в регионе, что скажется негативно на безопасности и экономике страны, заявил политолог Андрей Арешев в интервью изданию Украина.ру