https://ukraina.ru/20221103/1040418149.html

"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ

"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ - 03.11.2022 Украина.ру

"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ

Если власти Армении испортят отношения с Москвой, то они окажутся "на растяжке" между интересами Вашингтона и Анкары в регионе, что скажется негативно на безопасности и экономике страны, заявил политолог Андрей Арешев в интервью изданию Украина.ру

2022-11-03T06:30

2022-11-03T06:30

2022-11-03T06:30

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"Вторую Украину сделать из Армении не получится: масштабы все-таки не те и несколько по-другому ставятся задачи", - сказал эксперт.По его словам, Запад ставит задачу сделать не только из Армении, но и из Азербайджана и Грузии "единый прозападный геополитический конструкт бывшего советского Закавказья".Расшатывание же отношений между Москвой и Ереваном приведет к неблагоприятным последствиям для самой Армении, в частности, в сфере безопасности, и сделает ее марионеткой Турции, отметил эксперт.Полностью интервью Арешева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20221031/1040291780.html

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украина, армения, турция, россия, новости, безопасность