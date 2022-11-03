"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ - 03.11.2022 Украина.ру
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"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ - 03.11.2022 Украина.ру
"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ
Если власти Армении испортят отношения с Москвой, то они окажутся "на растяжке" между интересами Вашингтона и Анкары в регионе, что скажется негативно на безопасности и экономике страны, заявил политолог Андрей Арешев в интервью изданию Украина.ру
2022-11-03T06:30
2022-11-03T06:30
украина
армения
турция
россия
новости
безопасность
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"Вторую Украину сделать из Армении не получится: масштабы все-таки не те и несколько по-другому ставятся задачи", - сказал эксперт.По его словам, Запад ставит задачу сделать не только из Армении, но и из Азербайджана и Грузии "единый прозападный геополитический конструкт бывшего советского Закавказья".Расшатывание же отношений между Москвой и Ереваном приведет к неблагоприятным последствиям для самой Армении, в частности, в сфере безопасности, и сделает ее марионеткой Турции, отметил эксперт.Полностью интервью Арешева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221031/1040291780.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, армения, турция, россия, новости, безопасность
Украина, Армения, Турция, Россия, Новости, безопасность

"Вторая Украина" или "третья Грузия": эксперт объяснил, что ждет Ереван в случае ухудшения отношений с РФ

06:30 03.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
© POOL
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Если власти Армении испортят отношения с Москвой, то они окажутся "на растяжке" между интересами Вашингтона и Анкары в регионе, что скажется негативно на безопасности и экономике страны, заявил политолог Андрей Арешев в интервью изданию Украина.ру
"Вторую Украину сделать из Армении не получится: масштабы все-таки не те и несколько по-другому ставятся задачи", - сказал эксперт.
По его словам, Запад ставит задачу сделать не только из Армении, но и из Азербайджана и Грузии "единый прозападный геополитический конструкт бывшего советского Закавказья".
Расшатывание же отношений между Москвой и Ереваном приведет к неблагоприятным последствиям для самой Армении, в частности, в сфере безопасности, и сделает ее марионеткой Турции, отметил эксперт.
Полностью интервью Арешева можно прочитать на нашем сайте.
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 06:00
Константин Затулин: Власть Армении предает свой народ, запущена кампания по дискредитации отношений с РФ
 
УкраинаАрменияТурцияРоссияНовостибезопасность
 
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