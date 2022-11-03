https://ukraina.ru/20221103/1040400650.html

"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году

"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году - 03.11.2022 Украина.ру

"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году

К 2024-му году задача России состоит в том, чтобы ей было "абсолютно наплевать" на то, кто в Америке президент и как они относятся к конфликту на Украине, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-11-03T05:15

2022-11-03T05:15

2022-11-03T05:15

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Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США. А следующие президентские выборы в Штатах запланированы на 2024 годПо его словам, также Россия должна поставить объединённый Запад к выборам 2024-го перед фактом того, что уже произошли неотменяемые изменения в Евразии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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