https://ukraina.ru/20221103/1040400650.html
"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году
"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году - 03.11.2022 Украина.ру
"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году
К 2024-му году задача России состоит в том, чтобы ей было "абсолютно наплевать" на то, кто в Америке президент и как они относятся к конфликту на Украине, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-11-03T05:15
2022-11-03T05:15
2022-11-03T05:15
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россия
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Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США. А следующие президентские выборы в Штатах запланированы на 2024 годПо его словам, также Россия должна поставить объединённый Запад к выборам 2024-го перед фактом того, что уже произошли неотменяемые изменения в Евразии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия
"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году
К 2024-му году задача России состоит в том, чтобы ей было "абсолютно наплевать" на то, кто в Америке президент и как они относятся к конфликту на Украине, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США. А следующие президентские выборы в Штатах запланированы на 2024 год
Вообще к 2024-му году наша задача состоит в том, чтобы нам было, во-первых, абсолютно наплевать на то, как Америка на это дело смотрит. К тому времени должно быть всё зачищено на юго-западном направлении. Вот мы должны добиться любым путём того, чего хотим.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его словам, также Россия должна поставить объединённый Запад к выборам 2024-го перед фактом того, что уже произошли неотменяемые изменения в Евразии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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