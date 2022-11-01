https://ukraina.ru/20221101/1040220530.html

Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена

Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена - 01.11.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий о том, кто влияет на выборы в США и когда уйдет администрация Байдена

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T16:45

2022-11-01T16:45

2022-11-01T16:45

интервью

сша

выборы

конгресс сша

президентские выборы

джо байден

владимир путин

демократы

республиканцы

дональд трамп

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Как бы не закончились выборы 8 ноября в США, в ряде штатов будут протесты, а к 2024 году России должно быть плевать на то, кто будет в США президентом - считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Дмитрий Олегович, каковы основные политические группы, участвующие в выборах в Конгресс и губернаторов в США 8 ноября? В чем их отличие, в чем сходство?— Это на целую диссертацию, какие там группы влияния… Условно говоря, в демократической партии, если брать сейчас непосредственно исполнительную власть, то там есть 4 технократические группировки, клана, которые, собственно, между собой и дерутся постоянно.Во-первых, партия демократов. Это условно говоря, выходцы из Аспенской стратегической группы, в частности, Блинкен. Есть еще люди Клинтона, люди Обамы, так очень условно. И "большая цифра" - социальные сети, интернет, Амазон, Твиттер и так далее. Вот четыре основных силы, которые присутствуют.В конгрессе гораздо больше групп влияния, если брать демократическую партию, в основном они, конечно, связаны с различного рода экономическими интересами. Более-менее политика складывается вдоль этих четырех её векторов, это что касается демократов.Партия республиканцев. Если говорить о республиканцах, это две вещи, два вектора поддержки. Это из истеблишмента республиканцы, как бы правые, но глобалисты. Это условно говоря, Митч Макконнелл, Митт Ромни, Марко Рубио. Ярким представителем является Митт Ромни.А второе – это условные трамписты. Ну то есть люди, которые разделяют курс Трампа, с которым он шёл на президентские выборы 2016 года, и когда был президентом. Один из ярких вторых номеров можно назвать губернатора Флориды Рона Де Сантиса. В конгрессе - глава фракции свободы Джим Джордан, например.Основная проблема демократов - раздробленность между четырьмя кланами, которые по-разному понимают всё. А у республиканцев это, конечно, разлом между истеблишментом республиканским и трампистами.Теперь о будущих президентских выборах. Большинство за трампистами, если бы праймериз на президентские выборы прошли бы сейчас. Может быть, это будет и не Трамп, но выиграет точно кандидат с программой Трампа, ровно с той, которая была в 2016-ом. Очень сложно себе представить, что партийные активисты поддержат что-то еще.В партии республиканцев достаточно людей, которые трамписты, а так они ещё будут как бы и на коне. Потому праймериз очень горячие перед выборами в конгресс были. И кроме того, губернаторские выборы будут проходить - там очень много людей, которые себя ассоциируют с Трампом, которых он напрямую поддерживает.После этих выборов, если хотя бы одну палату республиканцы отобьют, а это почти 99%, если не включат опять же там почтовую службу США, админресурс, влияние Трампа опять возрастёт.— Кто их финансирует? И насколько вообще важны эти выборы для политической погоды в США?— Это самые разные группы. Чем "зеленее" и "цифровее", так сказать, компания, тем больше денег она даёт.Чем более это близко к реальному сектору, тем больше денег компания, группы интересов корпорации, лоббисты с ней связанные дают республиканцам.На деле, очень крупные корпорации гласно или негласно дают деньги всем, на всякий случай. Есть так же там упёртые люди, чисто американские производители, которых гнобили за поддержку реформ Трампа. Они, понятное дело, больше денег дают республиканцам и особенно активны в поддержке кандидатов в конгрессмены.— А на президентских выборах?— Там, как правило, демократы как раз собирают куда бОльшие деньги. Там Обама собирал оба раза больше, чем даже Ромни. Штаб Хиллари Клинтон - больше денег значительно, чем собрал Трамп, он вообще выиграл "на минималках", что называется.— Многое ли зависит от количества собранных денег?— Любопытная тенденция здесь состоит в том, что сами по себе собранные деньги не всегда гарантируют что-либо, потому что очень важна, конечно, правильная работа. Но вы знаете, система избирательная не списочная в Америке, они голосуют за конкретного человека с конкретной программой. Человека, который конкретно выступает, снимает ролики в поддержку и так далее.— И какой расклад мы в итоге получим на выборах 8 ноября?- Если выборы пройдут штатно, то, конечно, у демократов вообще нет ни единого шанса удержать нижнюю палату. И верхнюю, скорее всего, они теряют тоже. Скорее всего, республиканцы получат 52 места.Всегда есть вопрос, чьи избиратели придут, а чьи не придут. Всегда очень сложно определить, так сказать, за кого Америка по результатам объективно голосовала.Потому что очень часто результаты выборов определяются тем, что они в Америке называют "энтузиазмом избирателей". Если энтузиазм избирателей больше у демократов, неважно, сколько людей за кого там в штате. Вот они проголосовали за кого-то, потому что с энтузиазмом пришли на участки. Дело в том, что всё равно такое голосование по почте, какое было в 2020-ом году, организовать не удастся. Но какое-то количество людей, конечно, уже голосуют досрочно, и в основном это по почте. Но уже республиканцы кучу исков подали по данному вопросу. Действительно энтузиазм избирателей он очень важен, потому что в Америке это вам не в России голосовать.— В чем самые главные отличия?— Эти выборы проходят в будний день, нужно выстоять длинную очередь, либо до работы, либо после. На своих двоих, и подать голос, это надо очень сильно захотеть. Работа избирателей - дело рук самих избирателей или ног избирателей. Это расклад Демократической партии.Что касается Республиканской партии, внимательнейшим образом все следят за "трамповскими" выдвиженцами, особенно свежими. И с очень с большим недоверием относятся к людям вроде лидера республиканского меньшинства в Сенате Митчи Макконнелла. То есть, они с Трампом, а не с этими людьми. Республиканцы постараются бороться, для них это главная репетиция перед выборами президента в 2024-ом году.Уже сейчас начинается истерика в стане демократов о будущих президентских выборах. Хилари Клинтон заявила, что республиканцы уже готовы "украсть выборы 2024-го года", и у них якобы готов для этого заговор.Имеется в виду, что они через суды будут добиваться принятия местных законов, которые блокируют всякие демократические новшества вроде дропбоксов (способ хранения информации в интернете - Ред.), сбор бюллетеней по домам, безусловное голосование по почте.А вот введение во многих штатах обязательного предъявления удостоверения личности демократы считают, что это - расизм, неправильное удаление избирателей, депривация избирательных прав.В любом случае, думаю, что в целом ряде штатов, как бы ни закончились выборы, будут волнения, будут протесты, выступления. В этом смысле это такая тоже очень важная репетиция к выборам 2024-го года.— А что ждет общество в США?— Для американского избирателя вообще важны два типа выборов. Президентские и местные. Они понимают, что президент - это очень важно. Это демократия. А местные выборы важны, потому что это - шериф, мэр, это каждодневная жизнь. Ухоженные или неухоженные лужайки или улицы.На публику политики говорят всё что угодно, но на деле все сомневаются в том, что администрация Байдена в нынешнем виде сохранится после выборов 2024 года - уже фактически никто не верит в это.Скорее всего, какие-то действия уже начнутся там в 2023 году, но очевидно, что проблема с этой администрацией есть, она уже очень многих раздражает, в том числе, в демократической партии.— Как выборы повлияют на общество в Америке, на российско-американские отношения, и, как следствие, на конфликт на Украине?— Ну, слушайте, на этот вопрос, я не могу ответить, это очень сильно зависит от нас, исключительно от нас. Потому что, вообще к 2024-му году наша задача состоит в том, чтобы нам было, во-первых, абсолютно наплевать на то, как Америка на это дело смотрит.К тому времени должно быть всё зачищено на юго-западном направлении. Вот мы должны добиться любым путём того, чего хотим.Второй момент - мы должны поставить объединённый Запад к 2024 году, к выборам 2024-го перед фактом, что уже произошли неотменяемые изменения в Евразии.И вот от этого всё зависит. А не от того, кто будет президентом США. А от того, сможем ли мы поставить объединённый Запад перед этим фактом.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20221027/1040209604.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, сша, выборы, конгресс сша, президентские выборы, джо байден, владимир путин, демократы, республиканцы, дональд трамп, украина, россия, спецоперация