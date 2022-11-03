Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года - 03.11.2022 Украина.ру
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Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года
Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года - 03.11.2022 Украина.ру
Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года
Все американские политики сомневаются в том, что администрация президента США Джо Байдена в нынешнем виде сохранится после выборов 2024 года, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:15
2022-11-03T04:15
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Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США.По его мнению, проблема с администрацией Байдена есть, "она уже очень многих раздражает, в том числе, в демократической партии".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html
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новости, джо байден, сша
Новости, Джо Байден, США

Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года

04:15 03.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Все американские политики сомневаются в том, что администрация президента США Джо Байдена в нынешнем виде сохранится после выборов 2024 года, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США.
На публику политики говорят всё что угодно, но на деле все сомневаются в том, что администрация Байдена в нынешнем виде сохранится после выборов 2024 года - уже фактически никто не верит в это.
Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его мнению, проблема с администрацией Байдена есть, "она уже очень многих раздражает, в том числе, в демократической партии".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:07
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