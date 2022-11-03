https://ukraina.ru/20221103/1040399276.html

Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года

Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года - 03.11.2022 Украина.ру

Дробницкий: администрация Байдена может не сохранится в нынешнем виде после выборов 2024 года

Все американские политики сомневаются в том, что администрация президента США Джо Байдена в нынешнем виде сохранится после выборов 2024 года, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-11-03T04:15

2022-11-03T04:15

2022-11-03T04:15

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Промежуточные выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдёт во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. Также будут избраны делегаты без права голоса от округа Колумбия и четырёх из пяти островных территорий США.По его мнению, проблема с администрацией Байдена есть, "она уже очень многих раздражает, в том числе, в демократической партии".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

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2022

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новости, джо байден, сша