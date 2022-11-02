Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео - 02.11.2022 Украина.ру
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Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео
Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео - 02.11.2022 Украина.ру
Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру рассказал о ключевых аспектах ведения информационной войны, перспективах финансирования Украины Западом, а также о том, кто настоящий союзник России:
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
николай стариков
фейки
видео
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01:02 - Цензура на информационных площадках: как этому противодействовать; 04:54 - Стоит ли России блокировать YouTube на своей территории?07:09 - Почему в России до сих пор не появилось достойной альтернативы YouTube? 09:25 - Как бороться с фейками украинской пропаганды? 11:55 - Почему в США возмущаются необходимостью поддержки Украины;15:10 - Будет ли Европа и дальше финансировать Украину? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Госдума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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николай стариков, фейки, видео, видео
Николай Стариков, фейки, Видео

Стариков о настоящих союзниках России, провокациях Запада, фейках и системном уничтожении. Видео

16:53 02.11.2022
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков в интервью Украина.ру рассказал о ключевых аспектах ведения информационной войны, перспективах финансирования Украины Западом, а также о том, кто настоящий союзник России:
01:02 - Цензура на информационных площадках: как этому противодействовать;
04:54 - Стоит ли России блокировать YouTube на своей территории?
07:09 - Почему в России до сих пор не появилось достойной альтернативы YouTube?
09:25 - Как бороться с фейками украинской пропаганды?
11:55 - Почему в США возмущаются необходимостью поддержки Украины;
15:10 - Будет ли Европа и дальше финансировать Украину?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Госдума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
Николай СтариковфейкиВидео
 
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