https://ukraina.ru/20240519/1055133656.html

Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок

Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок - 19.05.2024 Украина.ру

Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заключении двустороннего соглашения между Вашингтоном и Киевом в области безопасности - это попытка американских "ястребов" создать для себя "подушку безопасности", чтобы "пересидеть" "потенциального Трампа и его возможного преемника"

2024-05-19T07:20

2024-05-19T07:20

2024-05-19T07:20

новости

новости украины

энтони блинкен

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047883174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_597ce68dab7ad57690ab86d524168aee.jpg

Такое мнение высказал журналист Валентин Богданов.Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуВ контексте этого мнения крайне интересны некоторые нюансы биографии Блинкена. Он родился в 1962 году в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. И его профессиональная судьба, считает большинство экспертов, была предопределена, ведь отец нынешнего госсекретаря США - Дональд Блинкен - был американским послом в Венгрии, а мать - Джудит Писар - спецпосланником ЮНЕСКО.Блинкен сначала изучал специальность "социальные исследования" и подрабатывал в студенческой газете Гарварда редактором, а потом получил степень доктора права уже в Колумбийском университете.В 1994 году будущий политик устроился в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства, а со сменой президента на Джорджа Буша-младшего, перешел работать в сенат, где познакомился с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джо Байдена.Дальнейшая политическая судьба Блинкена была тесно связана с этим именем, и казалось, его карьера идет "как по нотам". Однако в 2017 году, когда главное кресло страны занял Дональд Трамп, Блинкен чуть было не остался за бортом большой политики: он тогда покинул госорганы и вместе с партнерами создал консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.Спустя три года лидером США стал Джо Байден, а помогла ему в этом - предвыборными деньгами - инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Блинкен.

https://ukraina.ru/20231205/1051764607.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, энтони блинкен, джо байден