Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок - 19.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240519/1055133656.html
Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок
Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок - 19.05.2024 Украина.ру
Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заключении двустороннего соглашения между Вашингтоном и Киевом в области безопасности - это попытка американских "ястребов" создать для себя "подушку безопасности", чтобы "пересидеть" "потенциального Трампа и его возможного преемника"
2024-05-19T07:20
2024-05-19T07:20
новости
новости украины
энтони блинкен
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047883174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_597ce68dab7ad57690ab86d524168aee.jpg
Такое мнение высказал журналист Валентин Богданов.Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуВ контексте этого мнения крайне интересны некоторые нюансы биографии Блинкена. Он родился в 1962 году в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. И его профессиональная судьба, считает большинство экспертов, была предопределена, ведь отец нынешнего госсекретаря США - Дональд Блинкен - был американским послом в Венгрии, а мать - Джудит Писар - спецпосланником ЮНЕСКО.Блинкен сначала изучал специальность "социальные исследования" и подрабатывал в студенческой газете Гарварда редактором, а потом получил степень доктора права уже в Колумбийском университете.В 1994 году будущий политик устроился в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства, а со сменой президента на Джорджа Буша-младшего, перешел работать в сенат, где познакомился с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джо Байдена.Дальнейшая политическая судьба Блинкена была тесно связана с этим именем, и казалось, его карьера идет "как по нотам". Однако в 2017 году, когда главное кресло страны занял Дональд Трамп, Блинкен чуть было не остался за бортом большой политики: он тогда покинул госорганы и вместе с партнерами создал консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.Спустя три года лидером США стал Джо Байден, а помогла ему в этом - предвыборными деньгами - инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Блинкен.
https://ukraina.ru/20231205/1051764607.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047883174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e92b789a1daea7fbed1b4c3c56c6673.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, энтони блинкен, джо байден
Новости, Новости Украины, Энтони Блинкен, Джо Байден

Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок

07:20 19.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о заключении двустороннего соглашения между Вашингтоном и Киевом в области безопасности - это попытка американских "ястребов" создать для себя "подушку безопасности", чтобы "пересидеть" "потенциального Трампа и его возможного преемника"
Такое мнение высказал журналист Валентин Богданов.
"Чтобы не осталось через десять лет от Украины, а этот "остаток" все равно будут снабжать и накачивать оружием, осваивая и осваивая бюджеты в рамках этих гарантий. По сути политическое завещание нынешней администрации Белого дома в части Украины", - считает Богданов.
Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
В контексте этого мнения крайне интересны некоторые нюансы биографии Блинкена. Он родился в 1962 году в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк. И его профессиональная судьба, считает большинство экспертов, была предопределена, ведь отец нынешнего госсекретаря США - Дональд Блинкен - был американским послом в Венгрии, а мать - Джудит Писар - спецпосланником ЮНЕСКО.
Блинкен сначала изучал специальность "социальные исследования" и подрабатывал в студенческой газете Гарварда редактором, а потом получил степень доктора права уже в Колумбийском университете.
В 1994 году будущий политик устроился в администрацию Билла Клинтона на должность специального помощника главы государства, а со сменой президента на Джорджа Буша-младшего, перешел работать в сенат, где познакомился с Бараком Обамой, который на тот момент был председателем комитета Джо Байдена.
Дальнейшая политическая судьба Блинкена была тесно связана с этим именем, и казалось, его карьера идет "как по нотам". Однако в 2017 году, когда главное кресло страны занял Дональд Трамп, Блинкен чуть было не остался за бортом большой политики: он тогда покинул госорганы и вместе с партнерами создал консультационную фирму WestExec Advisors, специализирующуюся на политических стратегиях.
Спустя три года лидером США стал Джо Байден, а помогла ему в этом - предвыборными деньгами - инвестиционная компания Pine Island Capital Partners, партнером которой являлся Блинкен.
5 декабря 2023, 20:56
Энтони Блинкен, биография Государственный секретарь США
 
НовостиНовости УкраиныЭнтони БлинкенДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации
09:41Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая
09:23Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
08:40Западная Украина за минувшую неделю: Убийство уклониста в Закарпатье и "табачная ротация" во Львове
08:09Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России
07:39Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ
07:20Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок
07:00"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре
06:40Адекватно оценивать: что пишут американские политологи, когда Байден не видит
06:21В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада
06:16Художница Ника Клёцки: Я верю в ренессанс русской христианской культуры
06:00Полковник оценил назначение Белоусова на должность министра обороны РФ
05:40Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийство
05:20Онуфриенко назвал главную цель ВС РФ на Харьковском направлении
05:00Американский политолог: Китай предложил России решение украинского конфликта
04:40Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР
04:19Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами?
04:00Усиливается грызня: Дудаков о дележке денег Пентагона
18:38Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны
18:30Бунт дальнобойщиков против мобилизации. Итоги 18 мая на Украине
Лента новостейМолния