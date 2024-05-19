"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре - 19.05.2024 Украина.ру
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"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре
"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре - 19.05.2024 Украина.ру
"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре
Сбежавший из России иноагент Андрей Макаревич* полностью поддерживает бомбардировки Палестины, где убито уже 35.000 человек мирного населения. В этом он признался во время телефонного разговора с псевдо Зеленским
2024-05-19T07:00
2024-05-19T07:00
россия
макаревич
вован и лексус
мок
певец
всу
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На днях знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Макаревича. Они позвонили ему от лица президента Украины Владимира Зеленского, и в ходе беседы иноагент “продемонстрировал чудеса гибкости и поразительное умение ловко объяснять любые свои поступки и слова”, утверждает автор статьи Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского", Елена Мурзина.На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии. И по традиции, следом облил грязью Россию и всех, кто в ней проживает."Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал музыкант.В добавок Макаревич заявил, что сегодня в России практически не осталось "думающих" людей. Именно по этой причине он не собирается возвращаться обратно.Месяцем ранее российские пранкеры разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса. Видео опубликовал Телеграм-канал РИА новости.Алексей Столяров (Лексус) созвонился с европейцами по видеосвязи, а в кадре он предстал под видом высокопоставленного африканского политика, чтобы обсудить с чиновниками участие африканских спортсменов в российских Играх Дружбы.В ходе разговора Бах, как всегда не был скуп на обвинения в адрес России, в частности, он отметил, что Европа готова на все, чтобы предотвратить проведение Игр в РФ. Кроме того, оба чиновника выразили обеспокоенность в связи с тем, что несколько стран не собираются следовать их указаниям и все-таки планируют участвовать в Играх Дружбы.Выслушав все тезисы европейцев, пранкер перешел к кульминации розыгрыша, и предложил чиновникам помолиться под предлогом того, что в Африке отмечают “День святых Вована и Лексуса”. Интересно, что Бах и Схинас начали покорно выполнять все действия, которые диктовал им “африканец”: они по очереди произнесли "молитву" в честь пранкеров, держа руку у сердца.Основные причины, почему иноагенты так доверчивы, раскрыла в своей статье Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского" автор Елена Мурзина.* Признан иноагентом
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россия, макаревич, вован и лексус, мок, певец, всу
Россия, Макаревич, Вован и Лексус, МОК, певец, ВСУ

"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре

07:00 19.05.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк"Пионерские чтения"
Пионерские чтения - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сбежавший из России иноагент Андрей Макаревич* полностью поддерживает бомбардировки Палестины, где убито уже 35.000 человек мирного населения. В этом он признался во время телефонного разговора с псевдо Зеленским
На днях знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Макаревича. Они позвонили ему от лица президента Украины Владимира Зеленского, и в ходе беседы иноагент “продемонстрировал чудеса гибкости и поразительное умение ловко объяснять любые свои поступки и слова”, утверждает автор статьи Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского", Елена Мурзина.
На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии. И по традиции, следом облил грязью Россию и всех, кто в ней проживает.
"Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал музыкант.
В добавок Макаревич заявил, что сегодня в России практически не осталось "думающих" людей. Именно по этой причине он не собирается возвращаться обратно.
“Хочется сказать: да сколько можно?! Будет ли хоть один иноагент настолько прозорлив, что наконец поймёт: президенту пусть даже Украины незачем звонить какому-то незадачливому эмигранту”, - отметила автор статьи.
Месяцем ранее российские пранкеры разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса. Видео опубликовал Телеграм-канал РИА новости.
Алексей Столяров (Лексус) созвонился с европейцами по видеосвязи, а в кадре он предстал под видом высокопоставленного африканского политика, чтобы обсудить с чиновниками участие африканских спортсменов в российских Играх Дружбы.
В ходе разговора Бах, как всегда не был скуп на обвинения в адрес России, в частности, он отметил, что Европа готова на все, чтобы предотвратить проведение Игр в РФ. Кроме того, оба чиновника выразили обеспокоенность в связи с тем, что несколько стран не собираются следовать их указаниям и все-таки планируют участвовать в Играх Дружбы.
Выслушав все тезисы европейцев, пранкер перешел к кульминации розыгрыша, и предложил чиновникам помолиться под предлогом того, что в Африке отмечают “День святых Вована и Лексуса”. Интересно, что Бах и Схинас начали покорно выполнять все действия, которые диктовал им “африканец”: они по очереди произнесли "молитву" в честь пранкеров, держа руку у сердца.
Основные причины, почему иноагенты так доверчивы, раскрыла в своей статье Как Макаревич прогнулся под изменчивый мир и лизнул "Зеленского" автор Елена Мурзина.
* Признан иноагентом
 
РоссияМакаревичВован и ЛексусМОКпевецВСУ
 
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