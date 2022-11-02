https://ukraina.ru/20221102/1040437308.html
Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева - 02.11.2022 Украина.ру
Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
Вооруженные силы Украины проводят работы по укреплению обороны столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сухопутных войск от 2 ноября
2022-11-02T16:27
2022-11-02T16:27
2022-11-02T16:27
новости
киев
оборона
владимир зеленский
спецоперация
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Отмечается, что работы проводятся исходя из опыта февраля-марта, когда российская армия за считанные дни достигла Киевской области. "В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - говорится в сообщении. Также проводится обустройства взрывных и невзрывных инженерных сооружений. Ранее Владимир Зеленский сменил командующего обороной Киева. Генерала Николая Жирнова сменил бывших командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко.
https://ukraina.ru/20221102/1040425024.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, оборона, владимир зеленский, спецоперация
Новости, Киев, Оборона, Владимир Зеленский, Спецоперация
Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
Вооруженные силы Украины проводят работы по укреплению обороны столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сухопутных войск от 2 ноября
Отмечается, что работы проводятся исходя из опыта февраля-марта, когда российская армия за считанные дни достигла Киевской области.
"В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - говорится в сообщении.
Также проводится обустройства взрывных и невзрывных инженерных сооружений.
Ранее Владимир Зеленский
сменил командующего обороной Киева. Генерала Николая Жирнова сменил бывших командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко.