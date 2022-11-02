https://ukraina.ru/20221102/1040437308.html

Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева

Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева - 02.11.2022 Украина.ру

Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева

Вооруженные силы Украины проводят работы по укреплению обороны столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сухопутных войск от 2 ноября

2022-11-02T16:27

2022-11-02T16:27

2022-11-02T16:27

новости

киев

оборона

владимир зеленский

спецоперация

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Отмечается, что работы проводятся исходя из опыта февраля-марта, когда российская армия за считанные дни достигла Киевской области. "В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - говорится в сообщении. Также проводится обустройства взрывных и невзрывных инженерных сооружений. Ранее Владимир Зеленский сменил командующего обороной Киева. Генерала Николая Жирнова сменил бывших командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко.

https://ukraina.ru/20221102/1040425024.html

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новости, киев, оборона, владимир зеленский, спецоперация