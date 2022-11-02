Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева - 02.11.2022 Украина.ру
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Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева - 02.11.2022 Украина.ру
Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева
Вооруженные силы Украины проводят работы по укреплению обороны столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сухопутных войск от 2 ноября
2022-11-02T16:27
2022-11-02T16:27
новости
киев
оборона
владимир зеленский
спецоперация
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Отмечается, что работы проводятся исходя из опыта февраля-марта, когда российская армия за считанные дни достигла Киевской области. "В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - говорится в сообщении. Также проводится обустройства взрывных и невзрывных инженерных сооружений. Ранее Владимир Зеленский сменил командующего обороной Киева. Генерала Николая Жирнова сменил бывших командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко.
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новости, киев, оборона, владимир зеленский, спецоперация
Новости, Киев, Оборона, Владимир Зеленский, Спецоперация

Украинская армия формирует новые эшелоны обороны Киева

16:27 02.11.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Вооруженные силы Украины проводят работы по укреплению обороны столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сухопутных войск от 2 ноября
Отмечается, что работы проводятся исходя из опыта февраля-марта, когда российская армия за считанные дни достигла Киевской области.
"В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - говорится в сообщении.
Также проводится обустройства взрывных и невзрывных инженерных сооружений.
Ранее Владимир Зеленский сменил командующего обороной Киева. Генерала Николая Жирнова сменил бывших командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко.
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