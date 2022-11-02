Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно - 02.11.2022 Украина.ру
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Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно
Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно - 02.11.2022 Украина.ру
Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно
2 ноября в Москве на заседании Совета Федерации РФ выступил глава верхней палаты парламента, бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он... Украина.ру, 02.11.2022
2022-11-02T16:30
2022-11-02T16:30
туркмения
совет федерации
россия
историк
политика
центральная азия
русский язык
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2 ноября в Москве на заседании Совета Федерации РФ выступил глава верхней палаты парламента, бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он подчеркнул, что "инициативное взаимодействие парламентариев – неотъемлемая часть комплексного сотрудничества России и Туркменистана".По данным издания Украина.ру, на встрече Бердымухамедов так же отметил, что Туркменистан становится более открытым государством: обсуждается создание Туркмено-российского университета, планируется проведение Года русского языка в стране.О том, как будут меняться отношения Москвы и Ашхабада, корреспондент издания Украина.ру распросила у историка, политолога Аждара Куртовна.— Аждар Аширович, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан становится более открытым государством. С чем это связано?— Во-первых, я бы не называл это полной открытостью. Все-таки существенные параметры внешней политики Туркмении мало изменились. Страна не отказалась от нейтрального статуса государства и не входит в региональные союзы Центральной Азии и СНГ, которые предусматривают обязательные решения наднациональных органов. Именно обозначенные мною выше обстоятельства свидетельствовали бы о серьезных изменениях во внешней политике Туркмении.Что касается русского языка и его статуса, здесь нужно помнить, что мы имеем дело с восточным государством. Позитивные заявления для россиян со стороны Туркмении, равно как и его соседей, которые в последнее время делаются на тему Года русского языка, создания фондов, нужно воспринимать с известной степенью скепсиса. Например, вспомним известную инициативу Нурсултана Назарбаева о русском языке: ведь русский не стал вторым государственным языком в республике, и она не отказалась от планов перехода на латиницу. Поэтому подобные действия главы верхней палаты парламента Туркмении направлены на то, чтобы потрафить России и получить от нее какую-то поддержку.Уступки, на которые идет туркменское государство в отношении России, не такие большие. Да, проведут культурные мероприятия, связанные с продвижением русского языка, пригласят российских артистов. Но, по большому счёту, на языковую политику это большого влияние не окажет.Открытие в Туркменистане филиала российского университета это позитивный факт. Однако нужно понимать, насколько серьезно это повлияет на политику сближения с Россией. Ведь подобные заведения есть и в других государствах, например, в Киргизии, тем не менее ситуация там время от времени обостряется. Безусловно российские учебные заведения помогают в известной степени улучшению торговых связей с Россией, углублению культурных связей. Институты поддерживают граждан из Центральной Азии, содействуют их адаптации в нынешних условиях, в частности, помогают мигрантам из постсоветских стран: им легче находить хорошую работу в России. Однако, повторюсь, рассчитывать на то, что подобного рода шаги как-то серьёзно изменят вектор внешней политики Туркмении всё-таки пока не приходится.Если мы посмотрим на другие обстоятельства, на то, как эти же страны поддерживают некоторые санкционные действия антироссийского характера, например, с картой "Мир". В чем-то малом они идут на встречу России демонстративно, а в других аспектах, более важных, не делают этого.— Все-таки, можем ли мы найти позитивные моменты для Туркмении и России в сегодняшних реалиях?— Ну да, конечно. По сравнению с 90-ми годами с периодом правления в этом государстве первого президента Туркменбаши Сапармурата Ниязова, изменения, конечно, позитивные. Туркмения действительно стала более открытой и не только России, а всему миру. А образование всегда имеет в большей степени позитивный заряд.Сегодня ситуация с регионом Центральная Азия достаточно сложная. Туркмения никуда не может деться от России, потому что понимает, что осуществление некоторых ее грандиозных планов, допустим, строительство газопровода из Туркмении через Афганистан в Пакистан и Индию осуществится только при благоприятных условиях с участием Российской Федерации. Раньше же у туркменов были надежды на США. Американцы ушли из Афганистана, и все надежды туркменского руководства рухнули, так что теперь многое для Туркмении зависит от улучшения отношений с Россией. Сближение с Москвой для Ашхабада в известной степени и необходимый, и вынужденный шаг.Туркменистан по-прежнему носит в себе остатки национализма и антироссийской по направленности идеологии, утверждающей, что что Российская империя и Советский Союз эксплуатировали их. Пока это, к сожалению, остается и в школьной программе, и в официальной государственной пропаганде. Но жизнь идёт вперёд, и заявление бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета Федерации России в таких условиях всё равно шаги на встречу России. И это приятно.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
туркмения, совет федерации, россия, историк, политика, центральная азия, русский язык
Туркмения, Совет Федерации, Россия, историк, политика, Центральная Азия, Русский язык

Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно

16:30 02.11.2022
 
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Анна Черкасова
Корреспондент
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2 ноября в Москве на заседании Совета Федерации РФ выступил глава верхней палаты парламента, бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он подчеркнул, что "инициативное взаимодействие парламентариев – неотъемлемая часть комплексного сотрудничества России и Туркменистана".

По данным издания Украина.ру, на встрече Бердымухамедов так же отметил, что Туркменистан становится более открытым государством: обсуждается создание Туркмено-российского университета, планируется проведение Года русского языка в стране.
О том, как будут меняться отношения Москвы и Ашхабада, корреспондент издания Украина.ру распросила у историка, политолога Аждара Куртовна.
— Аждар Аширович, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан становится более открытым государством. С чем это связано?
— Во-первых, я бы не называл это полной открытостью. Все-таки существенные параметры внешней политики Туркмении мало изменились. Страна не отказалась от нейтрального статуса государства и не входит в региональные союзы Центральной Азии и СНГ, которые предусматривают обязательные решения наднациональных органов. Именно обозначенные мною выше обстоятельства свидетельствовали бы о серьезных изменениях во внешней политике Туркмении.
Что касается русского языка и его статуса, здесь нужно помнить, что мы имеем дело с восточным государством. Позитивные заявления для россиян со стороны Туркмении, равно как и его соседей, которые в последнее время делаются на тему Года русского языка, создания фондов, нужно воспринимать с известной степенью скепсиса. Например, вспомним известную инициативу Нурсултана Назарбаева о русском языке: ведь русский не стал вторым государственным языком в республике, и она не отказалась от планов перехода на латиницу. Поэтому подобные действия главы верхней палаты парламента Туркмении направлены на то, чтобы потрафить России и получить от нее какую-то поддержку.
Уступки, на которые идет туркменское государство в отношении России, не такие большие. Да, проведут культурные мероприятия, связанные с продвижением русского языка, пригласят российских артистов. Но, по большому счёту, на языковую политику это большого влияние не окажет.
Открытие в Туркменистане филиала российского университета это позитивный факт. Однако нужно понимать, насколько серьезно это повлияет на политику сближения с Россией. Ведь подобные заведения есть и в других государствах, например, в Киргизии, тем не менее ситуация там время от времени обостряется. Безусловно российские учебные заведения помогают в известной степени улучшению торговых связей с Россией, углублению культурных связей. Институты поддерживают граждан из Центральной Азии, содействуют их адаптации в нынешних условиях, в частности, помогают мигрантам из постсоветских стран: им легче находить хорошую работу в России. Однако, повторюсь, рассчитывать на то, что подобного рода шаги как-то серьёзно изменят вектор внешней политики Туркмении всё-таки пока не приходится.
Если мы посмотрим на другие обстоятельства, на то, как эти же страны поддерживают некоторые санкционные действия антироссийского характера, например, с картой "Мир". В чем-то малом они идут на встречу России демонстративно, а в других аспектах, более важных, не делают этого.
— Все-таки, можем ли мы найти позитивные моменты для Туркмении и России в сегодняшних реалиях?
— Ну да, конечно. По сравнению с 90-ми годами с периодом правления в этом государстве первого президента Туркменбаши Сапармурата Ниязова, изменения, конечно, позитивные. Туркмения действительно стала более открытой и не только России, а всему миру. А образование всегда имеет в большей степени позитивный заряд.
Сегодня ситуация с регионом Центральная Азия достаточно сложная. Туркмения никуда не может деться от России, потому что понимает, что осуществление некоторых ее грандиозных планов, допустим, строительство газопровода из Туркмении через Афганистан в Пакистан и Индию осуществится только при благоприятных условиях с участием Российской Федерации. Раньше же у туркменов были надежды на США. Американцы ушли из Афганистана, и все надежды туркменского руководства рухнули, так что теперь многое для Туркмении зависит от улучшения отношений с Россией. Сближение с Москвой для Ашхабада в известной степени и необходимый, и вынужденный шаг.
Туркменистан по-прежнему носит в себе остатки национализма и антироссийской по направленности идеологии, утверждающей, что что Российская империя и Советский Союз эксплуатировали их. Пока это, к сожалению, остается и в школьной программе, и в официальной государственной пропаганде. Но жизнь идёт вперёд, и заявление бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета Федерации России в таких условиях всё равно шаги на встречу России. И это приятно.
 
ТуркменияСовет ФедерацииРоссияисторикполитикаЦентральная АзияРусский язык
 
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