https://ukraina.ru/20221102/1040437061.html

Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно

Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно - 02.11.2022 Украина.ру

Историк Аждар Куртов: Туркмения делает шаги навстречу России. Это приятно

2 ноября в Москве на заседании Совета Федерации РФ выступил глава верхней палаты парламента, бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T16:30

2022-11-02T16:30

2022-11-02T16:30

туркмения

совет федерации

россия

историк

политика

центральная азия

русский язык

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2 ноября в Москве на заседании Совета Федерации РФ выступил глава верхней палаты парламента, бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он подчеркнул, что "инициативное взаимодействие парламентариев – неотъемлемая часть комплексного сотрудничества России и Туркменистана".По данным издания Украина.ру, на встрече Бердымухамедов так же отметил, что Туркменистан становится более открытым государством: обсуждается создание Туркмено-российского университета, планируется проведение Года русского языка в стране.О том, как будут меняться отношения Москвы и Ашхабада, корреспондент издания Украина.ру распросила у историка, политолога Аждара Куртовна.— Аждар Аширович, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан становится более открытым государством. С чем это связано?— Во-первых, я бы не называл это полной открытостью. Все-таки существенные параметры внешней политики Туркмении мало изменились. Страна не отказалась от нейтрального статуса государства и не входит в региональные союзы Центральной Азии и СНГ, которые предусматривают обязательные решения наднациональных органов. Именно обозначенные мною выше обстоятельства свидетельствовали бы о серьезных изменениях во внешней политике Туркмении.Что касается русского языка и его статуса, здесь нужно помнить, что мы имеем дело с восточным государством. Позитивные заявления для россиян со стороны Туркмении, равно как и его соседей, которые в последнее время делаются на тему Года русского языка, создания фондов, нужно воспринимать с известной степенью скепсиса. Например, вспомним известную инициативу Нурсултана Назарбаева о русском языке: ведь русский не стал вторым государственным языком в республике, и она не отказалась от планов перехода на латиницу. Поэтому подобные действия главы верхней палаты парламента Туркмении направлены на то, чтобы потрафить России и получить от нее какую-то поддержку.Уступки, на которые идет туркменское государство в отношении России, не такие большие. Да, проведут культурные мероприятия, связанные с продвижением русского языка, пригласят российских артистов. Но, по большому счёту, на языковую политику это большого влияние не окажет.Открытие в Туркменистане филиала российского университета это позитивный факт. Однако нужно понимать, насколько серьезно это повлияет на политику сближения с Россией. Ведь подобные заведения есть и в других государствах, например, в Киргизии, тем не менее ситуация там время от времени обостряется. Безусловно российские учебные заведения помогают в известной степени улучшению торговых связей с Россией, углублению культурных связей. Институты поддерживают граждан из Центральной Азии, содействуют их адаптации в нынешних условиях, в частности, помогают мигрантам из постсоветских стран: им легче находить хорошую работу в России. Однако, повторюсь, рассчитывать на то, что подобного рода шаги как-то серьёзно изменят вектор внешней политики Туркмении всё-таки пока не приходится.Если мы посмотрим на другие обстоятельства, на то, как эти же страны поддерживают некоторые санкционные действия антироссийского характера, например, с картой "Мир". В чем-то малом они идут на встречу России демонстративно, а в других аспектах, более важных, не делают этого.— Все-таки, можем ли мы найти позитивные моменты для Туркмении и России в сегодняшних реалиях?— Ну да, конечно. По сравнению с 90-ми годами с периодом правления в этом государстве первого президента Туркменбаши Сапармурата Ниязова, изменения, конечно, позитивные. Туркмения действительно стала более открытой и не только России, а всему миру. А образование всегда имеет в большей степени позитивный заряд.Сегодня ситуация с регионом Центральная Азия достаточно сложная. Туркмения никуда не может деться от России, потому что понимает, что осуществление некоторых ее грандиозных планов, допустим, строительство газопровода из Туркмении через Афганистан в Пакистан и Индию осуществится только при благоприятных условиях с участием Российской Федерации. Раньше же у туркменов были надежды на США. Американцы ушли из Афганистана, и все надежды туркменского руководства рухнули, так что теперь многое для Туркмении зависит от улучшения отношений с Россией. Сближение с Москвой для Ашхабада в известной степени и необходимый, и вынужденный шаг.Туркменистан по-прежнему носит в себе остатки национализма и антироссийской по направленности идеологии, утверждающей, что что Российская империя и Советский Союз эксплуатировали их. Пока это, к сожалению, остается и в школьной программе, и в официальной государственной пропаганде. Но жизнь идёт вперёд, и заявление бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета Федерации России в таких условиях всё равно шаги на встречу России. И это приятно.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

туркмения, совет федерации, россия, историк, политика, центральная азия, русский язык