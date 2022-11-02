Зеленский собрался в Крым - 02.11.2022 Украина.ру
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Зеленский собрался в Крым
Зеленский собрался в Крым - 02.11.2022 Украина.ру
Зеленский собрался в Крым
Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению, обнародованному 2 ноября, рассказал о планах посетить Крым
2022-11-02T15:25
2022-11-02T15:31
новости
владимир зеленский
крым
россия
украина
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Зеленского спросили, что он сделает в первую очередь после "победы" Украины, на что глава киевского режима ответил, что "очень хочет увидеть море". На уточняющий вопрос, когда произойдет такая поездка, он ответил, что "не зимой".Крым является российской территорией с 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.Несмотря на свою русофобию, Зеленский продолжает владеть имуществом в Крыму. Там, в частности, ему принадлежат апартаменты в Ливадии. Речь идет о квартире, которую супруга будущего украинского президента Елена Зеленская приобрела в 2013 году. В октябре власти Крыма одобрили национализацию собственности, принадлежащей иностранным государствам и иностранцам. Как сообщали ранее СМИ, недвижимость Зеленского на полуострове перейдет в собственность российского государства.
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новости, владимир зеленский, крым, россия, украина
Новости, Владимир Зеленский, Крым, Россия, Украина

Зеленский собрался в Крым

15:25 02.11.2022 (обновлено: 15:31 02.11.2022)
 
© скриншот видео "СИСТЕМА.ИНФО"Зеленский Крещатик 9 мая 2022 года
Зеленский Крещатик 9 мая 2022 года
© скриншот видео "СИСТЕМА.ИНФО"
Читать в
Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению, обнародованному 2 ноября, рассказал о планах посетить Крым
Зеленского спросили, что он сделает в первую очередь после "победы" Украины, на что глава киевского режима ответил, что "очень хочет увидеть море".
На уточняющий вопрос, когда произойдет такая поездка, он ответил, что "не зимой".

"Потому что, что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", - заявил Зеленский.

Крым является российской территорией с 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.
Несмотря на свою русофобию, Зеленский продолжает владеть имуществом в Крыму. Там, в частности, ему принадлежат апартаменты в Ливадии. Речь идет о квартире, которую супруга будущего украинского президента Елена Зеленская приобрела в 2013 году.
В октябре власти Крыма одобрили национализацию собственности, принадлежащей иностранным государствам и иностранцам. Как сообщали ранее СМИ, недвижимость Зеленского на полуострове перейдет в собственность российского государства.
04:15
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