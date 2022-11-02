https://ukraina.ru/20221102/1040432753.html

Зеленский собрался в Крым

Зеленский собрался в Крым - 02.11.2022 Украина.ру

Зеленский собрался в Крым

Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению, обнародованному 2 ноября, рассказал о планах посетить Крым

2022-11-02T15:25

2022-11-02T15:25

2022-11-02T15:31

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владимир зеленский

крым

россия

украина

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Зеленского спросили, что он сделает в первую очередь после "победы" Украины, на что глава киевского режима ответил, что "очень хочет увидеть море". На уточняющий вопрос, когда произойдет такая поездка, он ответил, что "не зимой".Крым является российской территорией с 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.Несмотря на свою русофобию, Зеленский продолжает владеть имуществом в Крыму. Там, в частности, ему принадлежат апартаменты в Ливадии. Речь идет о квартире, которую супруга будущего украинского президента Елена Зеленская приобрела в 2013 году. В октябре власти Крыма одобрили национализацию собственности, принадлежащей иностранным государствам и иностранцам. Как сообщали ранее СМИ, недвижимость Зеленского на полуострове перейдет в собственность российского государства.

https://ukraina.ru/20221102/1040341842.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, крым, россия, украина