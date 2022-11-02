Попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодны США - Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
© Пресс-служба Минобороны РФ
В Москве знают о попытках Киева создать "грязную бомбу" и намерениях разместить на Украине ядерное оружие стран НАТО. Об этом 2 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии
Министр обороны Сергей Шойгу назвал попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодными для США.
"Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе – своих союзников в Европе", - сказал Шойгу.
В Москве знают о намерениях разместить на Украине ядерное оружие стран НАТО, напомнил Шойгу. Ранее Владимир Зеленский призывал страны Запала нанести превентивные ядерные удары по территории России. США и Европа демонстративно игнорируют ядерный шантаж со стороны украинских властей, в том числе обстрелы Запорожской АЭС.
Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал ранее глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Государственной Думы Александр Бородай в интервью Украина.ру.
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