https://ukraina.ru/20221102/1040423533.html

Попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодны США - Шойгу

Попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодны США - Шойгу - 02.11.2022 Украина.ру

Попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодны США - Шойгу

В Москве знают о попытках Киева создать "грязную бомбу" и намерениях разместить на Украине ядерное оружие стран НАТО. Об этом 2 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии

2022-11-02T13:01

2022-11-02T13:01

2022-11-02T13:01

новости

сергей шойгу

бомба

ядерное оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036668195_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_490963d80c841342121804f8f81e4484.jpg

Министр обороны Сергей Шойгу назвал попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодными для США. В Москве знают о намерениях разместить на Украине ядерное оружие стран НАТО, напомнил Шойгу. Ранее Владимир Зеленский призывал страны Запала нанести превентивные ядерные удары по территории России. США и Европа демонстративно игнорируют ядерный шантаж со стороны украинских властей, в том числе обстрелы Запорожской АЭС. Украина - это орудие в руках Запада, поэтому Киев может пойти на все, что угодно, даже на ядерный шантаж, сказал ранее глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Государственной Думы Александр Бородай в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221101/1040392274.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, бомба, ядерное оружие, украина