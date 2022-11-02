https://ukraina.ru/20221102/1040419315.html
Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки
Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки - 02.11.2022 Украина.ру
Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки
Украинские пограничники задержали девять уклонистов от мобилизации, и впустили в страну около трех тысяч граждан других государств. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:13
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граница
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мобилизация
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Около 31 тысячи граждан Украины покинули страну за прошлые сутки. 18 тысяч человек пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Молдавию и другие страны Евросоюза. Девять человек попытались сбежать с Украины, но были задержаны. Трех человек обвинили в незаконном пересечении государственной границы. Пограничники не выпустили из страны девять мужчин, которые предоставили поддельные документы об инвалидности, непригодности к военной службе и фальшивые свидетельства о рождении детей. Их обвинили в уклонении от мобилизации и подделке документов.При этом на Украину въехали 30 тысяч человек, из которых 3 тысячи - граждане других государств. Пограничники оформили 51 грузовой автомобиль под видом гуманитарной помощи.
https://ukraina.ru/20221022/1040038671.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, граница, украина, ес, мобилизация
Новости, граница, Украина, ЕС, мобилизация
Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки
Украинские пограничники задержали девять уклонистов от мобилизации, и впустили в страну около трех тысяч граждан других государств. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины
Около 31 тысячи граждан Украины покинули страну за прошлые сутки. 18 тысяч человек пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Молдавию и другие страны Евросоюза.
Девять человек попытались сбежать с Украины, но были задержаны. Трех человек обвинили в незаконном пересечении государственной границы.
Пограничники не выпустили из страны девять мужчин, которые предоставили поддельные документы об инвалидности, непригодности к военной службе и фальшивые свидетельства о рождении детей. Их обвинили в уклонении от мобилизации и подделке документов.
При этом на Украину въехали 30 тысяч человек, из которых 3 тысячи - граждане других государств. Пограничники оформили 51 грузовой автомобиль под видом гуманитарной помощи.