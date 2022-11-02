Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки - 02.11.2022 Украина.ру
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Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки
Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки - 02.11.2022 Украина.ру
Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки
Украинские пограничники задержали девять уклонистов от мобилизации, и впустили в страну около трех тысяч граждан других государств. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:13
новости
граница
украина
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мобилизация
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Около 31 тысячи граждан Украины покинули страну за прошлые сутки. 18 тысяч человек пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Молдавию и другие страны Евросоюза. Девять человек попытались сбежать с Украины, но были задержаны. Трех человек обвинили в незаконном пересечении государственной границы. Пограничники не выпустили из страны девять мужчин, которые предоставили поддельные документы об инвалидности, непригодности к военной службе и фальшивые свидетельства о рождении детей. Их обвинили в уклонении от мобилизации и подделке документов.При этом на Украину въехали 30 тысяч человек, из которых 3 тысячи - граждане других государств. Пограничники оформили 51 грузовой автомобиль под видом гуманитарной помощи.
https://ukraina.ru/20221022/1040038671.html
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новости, граница, украина, ес, мобилизация
Новости, граница, Украина, ЕС, мобилизация

Украину покинули около 31 тысячи граждан за сутки

12:13 02.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец"
Международный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские пограничники задержали девять уклонистов от мобилизации, и впустили в страну около трех тысяч граждан других государств. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины
Около 31 тысячи граждан Украины покинули страну за прошлые сутки. 18 тысяч человек пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Молдавию и другие страны Евросоюза.
Девять человек попытались сбежать с Украины, но были задержаны. Трех человек обвинили в незаконном пересечении государственной границы.
Пограничники не выпустили из страны девять мужчин, которые предоставили поддельные документы об инвалидности, непригодности к военной службе и фальшивые свидетельства о рождении детей. Их обвинили в уклонении от мобилизации и подделке документов.
При этом на Украину въехали 30 тысяч человек, из которых 3 тысячи - граждане других государств. Пограничники оформили 51 грузовой автомобиль под видом гуманитарной помощи.
Украина граница пограничник пограничный столб
22 октября, 17:58
Более 39 тысяч человек покинули Украину за суткиЗа сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
 
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