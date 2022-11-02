https://ukraina.ru/20221102/1040413449.html

Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию

Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию - 02.11.2022 Украина.ру

Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию

Гражданку Украины не впустили в Запорожскую область России из-за того, что она распространяла фейки про российскую армию в соцсетях. Видеозапись с пограничного перехода опубликовали 2 ноября в соцсетях

2022-11-02T10:11

2022-11-02T10:11

2022-11-02T10:11

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Гражданку Украины не впустили в Запорожскую область России за то, что она писала фейки про российскую армию в социальных сетях. Девушку остановили на въезде в регион со стороны Украины и объяснили причины запрета на въезд. Видеозапись распространили в интернете."Объясняю вам ситуацию. В связи с вашими общественно-политическими взглядами, военным положением, руководствуясь указанным военным положением, вам запрещен въезд на территорию Запорожской области Российской Федерации", - сказал пограничник. В случае, если девушка каким-то образом попадет на территорию России, ее ждет разбирательство по уголовному делу, возбужденному по статье "Экстремизм". В соцсетях отмечают, что украинка видимо решила перебраться в РФ на зиму, ввиду того, что на Украине не первый день происходят отключения электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221030/1040297406.html

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новости, украина, запорожская область, россия, граждане