Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040413449.html
Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию - 02.11.2022 Украина.ру
Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
Гражданку Украины не впустили в Запорожскую область России из-за того, что она распространяла фейки про российскую армию в соцсетях. Видеозапись с пограничного перехода опубликовали 2 ноября в соцсетях
2022-11-02T10:11
2022-11-02T10:11
новости
украина
запорожская область
россия
граждане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040413084_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c1aafd9b778ab0ca728d055f5d52a2cd.png.webp
Гражданку Украины не впустили в Запорожскую область России за то, что она писала фейки про российскую армию в социальных сетях. Девушку остановили на въезде в регион со стороны Украины и объяснили причины запрета на въезд. Видеозапись распространили в интернете."Объясняю вам ситуацию. В связи с вашими общественно-политическими взглядами, военным положением, руководствуясь указанным военным положением, вам запрещен въезд на территорию Запорожской области Российской Федерации", - сказал пограничник. В случае, если девушка каким-то образом попадет на территорию России, ее ждет разбирательство по уголовному делу, возбужденному по статье "Экстремизм". В соцсетях отмечают, что украинка видимо решила перебраться в РФ на зиму, ввиду того, что на Украине не первый день происходят отключения электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221030/1040297406.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040413084_35:0:864:622_1920x0_80_0_0_35f5e935659d6df492753a01964fab45.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожская область, россия, граждане
Новости, Украина, Запорожская область, Россия, граждане

Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию

10:11 02.11.2022
 
© скриншотГражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
© скриншот
Читать в
Гражданку Украины не впустили в Запорожскую область России из-за того, что она распространяла фейки про российскую армию в соцсетях. Видеозапись с пограничного перехода опубликовали 2 ноября в соцсетях
Гражданку Украины не впустили в Запорожскую область России за то, что она писала фейки про российскую армию в социальных сетях. Девушку остановили на въезде в регион со стороны Украины и объяснили причины запрета на въезд. Видеозапись распространили в интернете.
"Объясняю вам ситуацию. В связи с вашими общественно-политическими взглядами, военным положением, руководствуясь указанным военным положением, вам запрещен въезд на территорию Запорожской области Российской Федерации", - сказал пограничник.
В случае, если девушка каким-то образом попадет на территорию России, ее ждет разбирательство по уголовному делу, возбужденному по статье "Экстремизм".
В соцсетях отмечают, что украинка видимо решила перебраться в РФ на зиму, ввиду того, что на Украине не первый день происходят отключения электроэнергии.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 09:24
Зеленский удерживает жителей Запорожской области - РоговЖителей Запорожской области не выпускают с Украины в домашний регион. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
НовостиУкраинаЗапорожская областьРоссияграждане
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16Русофобка Приходько снова набросилась на Лободу и Лорак
10:11Гражданку Украины не впустили в Россию за фейки про российскую армию
10:04В США заявили о "коррумпированной квазидемократии" на Украине
09:57В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войск
09:47В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры
09:30Глава Энергодара Александр Волга: Наш город находится под надёжным российским щитом
09:06Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра
09:00Удары "убийцами авианосцев", выплаты бойцам СВО, ситуация с зерном. Главное на Украине на утро 2 ноября
08:46МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
08:44МИД РФ: Великобритания и Германия должны ответить на наши вопросы о Скрипалях и Навальном
08:35Борьба с Петром I в темноте. Чем живет Полтава в период энергетического кризиса
08:34Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак
08:14Россия наносила удары по военным объектам на Украине ракетами Х-32
08:00Эксперт объяснил, почему Россия только сейчас получила доступ к месту аварии на "Северных потоках"
07:58В Анкаре заявили, что турецкие суда продолжат вывозить украинское зерно
07:53"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород
07:51Власти Херсонской области с 6 ноября будут принудительно эвакуировать жителей Каховского района
07:45"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине
07:41Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки
07:34В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
Лента новостейМолния