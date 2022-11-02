https://ukraina.ru/20221102/1040408475.html
МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада - 02.11.2022 Украина.ру
МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
Москва назвала бессмысленным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны некоторых стран Запада, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов
2022-11-02T08:46
2022-11-02T08:46
2022-11-02T08:46
новости
россия
запад
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По его мнению, проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Европейским союзом и Россией остановлено 12 сентября. Помимо этого, Латвия, Литва, Польша и Эстония договорились ввести ограничения для поездок россиян, а также согласовали общий подход к возможности поездок граждан РФ.
https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад
МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
Москва назвала бессмысленным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны некоторых стран Запада, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов
"Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", - сказал он, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.
По его мнению, проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.
"Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских", - добавил замглавы МИД.
Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Европейским союзом и Россией остановлено 12 сентября. Помимо этого, Латвия, Литва, Польша и Эстония договорились ввести ограничения для поездок россиян, а также согласовали общий подход к возможности поездок граждан РФ.