https://ukraina.ru/20221102/1040408475.html

МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада

МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада - 02.11.2022 Украина.ру

МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада

Москва назвала бессмысленным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны некоторых стран Запада, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов

2022-11-02T08:46

2022-11-02T08:46

2022-11-02T08:46

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По его мнению, проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Европейским союзом и Россией остановлено 12 сентября. Помимо этого, Латвия, Литва, Польша и Эстония договорились ввести ограничения для поездок россиян, а также согласовали общий подход к возможности поездок граждан РФ.

https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

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2022

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новости, россия, запад