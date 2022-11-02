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В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке - 02.11.2022 Украина.ру
В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Турция была шокирована тем, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке
2022-11-02T07:34
2022-11-02T07:34
2022-11-02T07:34
новости
зерно
россия
турция
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"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", — отметил он.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, россия, турция
В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Турция была шокирована тем, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке
"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", — отметил он.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.