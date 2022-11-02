В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке - 02.11.2022 Украина.ру
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В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке - 02.11.2022 Украина.ру
В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Турция была шокирована тем, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке
2022-11-02T07:34
2022-11-02T07:34
новости
зерно
россия
турция
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"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", — отметил он.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
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новости, зерно, россия, турция
Новости, зерно, Россия, Турция

В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке

07:34 02.11.2022
 
© Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что Турция была шокирована тем, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке
"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", — отметил он.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
29 октября, 21:48
Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
 
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Заголовок открываемого материала
07:41Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки
07:34В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
07:30Зерновая сделка: Суздальцев связал вопрос о поражении России с островом Змеиный
07:25"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой
07:15"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины
07:07"Пион" в руках хедлайнера: Бородай оценил шансы на использование Киевом "грязной бомбы"
07:00"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну
06:54Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит
06:45"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении
06:36Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО
06:30"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
06:20Алёхин объяснил, как изменится тактика ведения боя после укрепления линии фронта мобилизованными
06:15Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября
06:07Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
06:00"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
05:53Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
05:45Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать
05:37Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины
05:30Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
05:27Мирный атом в связке с оружием. АЭС в Польше построят США и Южная Корея
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