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Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО

Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО - 02.11.2022 Украина.ру

Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру на примере советской военной школы рассказал, какие направления важно усилить при проведении СВО на Украине

2022-11-02T06:36

2022-11-02T06:36

2022-11-02T06:36

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Эксперт отметил, что наступательные действия на том или ином направлении будут неэффективными, если командование не знает, сколько у противника сил и средств, где он находится, а также где именно его слабые места.При этом полковник в запасе напомнил об опыте Чечни. Во время той военной кампании поступали так: оперативная информация, сведения разведки, принятие решений. Эта схема применима и сейчас, уверен эксперт, тем более, у России сейчас есть и беспилотники, и другие средства разведки. Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038664149.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, спецоперация, чечня, полковник, сво