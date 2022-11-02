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Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО
Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО - 02.11.2022 Украина.ру
Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру на примере советской военной школы рассказал, какие направления важно усилить при проведении СВО на Украине
2022-11-02T06:36
2022-11-02T06:36
2022-11-02T06:36
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россия
спецоперация
чечня
полковник
сво
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Эксперт отметил, что наступательные действия на том или ином направлении будут неэффективными, если командование не знает, сколько у противника сил и средств, где он находится, а также где именно его слабые места.При этом полковник в запасе напомнил об опыте Чечни. Во время той военной кампании поступали так: оперативная информация, сведения разведки, принятие решений. Эта схема применима и сейчас, уверен эксперт, тем более, у России сейчас есть и беспилотники, и другие средства разведки. Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038664149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, спецоперация, чечня, полковник, сво
Новости, Украина, Россия, Спецоперация, Чечня, полковник, СВО
Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру на примере советской военной школы рассказал, какие направления важно усилить при проведении СВО на Украине
Вся советская военная школа учит, что нужна тщательная разведка. Только по данным разведчиков командир может принимать решение.
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Эксперт отметил, что наступательные действия на том или ином направлении будут неэффективными, если командование не знает, сколько у противника сил и средств, где он находится, а также где именно его слабые места.
При этом полковник в запасе напомнил об опыте Чечни. Во время той военной кампании поступали так: оперативная информация, сведения разведки, принятие решений. Эта схема применима и сейчас, уверен эксперт, тем более, у России сейчас есть и беспилотники, и другие средства разведки.
Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте
на сайте Украина.ру.