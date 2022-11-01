https://ukraina.ru/20221101/1040384575.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России - 01.11.2022 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ купились на хитрую уловку России

Сейчас меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта, после обучения и переподготовки их там будет еще Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T14:40

2022-11-01T14:40

2022-11-01T14:40

интервью

всу

украина

россия

сво

геннадий алехин

белгород

херсон

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_b8556af508660d42d520cb3bde28362d.jpg

Сейчас меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта, после обучения и переподготовки их там будет еще больше.Мы уйдем от ударов в лоб, будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об определенной дилемме, с которой столкнулись российские войска при наступлении на Угледар. По его словам, в город нет смысла заходить, если через Новомихайловку отрезать автодорогу "Угледар-Марьинка", так как противник окажется в окружении и будет вынужден убегать полями.Но, с другой стороны, держать в Угледар в осаде – затратно по людям и времени.– Геннадий Тимофеевич, учитывая опыт предыдущих боев, как мы поступим в этой ситуации?– Решение будет приниматься в зависимости от оперативно-тактической обстановки и в зависимости от сил и средств. Я не могу сказать, какое решение будет принято, потому что я там не нахожусь, а Безсонов там рядом. Но я могу выделить несколько общих тенденций.Первое. После того, как было принято решение о создании Объединенной группировки войск под руководством генерала Суровикина, силовые структуры (Минобороны, Росгвардия, ЧВК "Вагнер") участвующие в спецоперации, стали лучше взаимодействовать.Второе. Уже меняется характер боевых действий. После частичной мобилизации мы перебросили часть сил на линию фронта. После обучения и переподготовки их там будет еще больше. Я не знаю, сколько сил и средств мы перебросим на юг, а сколько – на Донбасс. Это решают в штабе Объединенной группировки. Но это точно позволит нам поменять тактику.Мы уйдем от ударов в лоб. Мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС.Частичная мобилизация проводилась не для того, чтобы мы заняли глухую оборону. Понятно, что окапываться и строить оборонительные линии тоже важно. Но мы проводили частичную мобилизацию для активных наступательных действий, что уже видно на примере Угледара.– А как лучше поступить? Что обычно делают в таких случаях, например, по опыту Чечни?– Дело не в Чечне. Вся советская военная школа учит, что нужна тщательная разведка. Только по данным разведчиков командир может принимать решение. Если он не знает, сколько у противника сил и средств, где находится противник и где у него слабые места, как можно вести наступательные действия на этом направлении.В Чечне мы поступали только так: оперативная информация, сведения разведки, принятие решений. Тем более, у нас сейчас есть и беспилотники, и другие средства разведки. Тут ничего не надо выдумывать.– Было много разговоров, что к выборам в США украинские войска опять предпримут мощное наступление на Херсон, но пока этого нет. У них нет сил для этого? Или они просто ждут?– Конец сентября – начало октября показали, что у ВСУ тоже силы не бесконечны. Они не могут в таком темпе вести наступательные действия, как это было в сентябре на харьковском направлении. Видимо, у них возникли большие проблемы с усилением.Два корпуса уже принимали участие в наступлении под Харьковом и на Красный Лиман. Хочу подчеркнуть, что они использовали целые подразделения, состоящие из наемников (под Харьковом много поляков и румын).По нашим сведениям, они готовят корпус на Западной Украине, но, похоже, он еще не готов. Так что они не могут перебрасывать резервы под Херсон из Донбасса и из Харькова.Да, по сведениям нашей разведки, они перебрасывали силы из Харьковской области (район Казачей Лопани и Волчанска) на линию Кременная-Сватово. Но сил для полноценной ротации у них все равно не хватает.Что бы там ни говорили, ВСУ несут большие потери в живой силе и технике. Об этом открыто говорят информированные американские источники и британская MI-6. Если раньше они восполняли потери теробороной, сейчас им будет труднее проводить мобилизацию.И еще один момент. Есть такое понятие – военная хитрость или дезинформация, которая вбрасывается через публичные заявления политиков, военных или журналистов. Так вот украинская армия в какой-то степени купилась на нашу хитрость по Херсону.Видимо, они подумали, что мы спешно проводим эвакуацию на другой берег Днепра. Но, оказалось, что мы не только можем удерживать плацдарм, но и планируем проводить наступательные действия с подходом подкреплений.– Какова обстановка в Белгороде? Можем ли мы хоть чуть-чуть потеснить противника на территории Харьковской области?– После массированного налета 16 октября, когда за несколько дней на Белгород и окрестности выпустили до 100 ракет и средства ПВО сработали великоплено (0,98 – это самый высокий коэффициент, 100% никто никогда не сбивает), наступило некоторое затишье.Вчера снова в сторону города было выпущено 10-15 ракет (РСЗО, "Точка-У" и HARM), ПВО тоже сработало четко. Одновременно с этим их диверсионно-разведывательные группы из ствольной артиллерии в течение нескольких дней обстреливали приграничные территории.Но за последние два-три дня наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.Мы ликвидировали не только огневые точки, откуда они вели обстрелы, но нанесли удар по военным объектам, по скоплениям подразделений и по местам временной дислокации в этой "серой зоне".И то, что мы ведем огневые обстрелы противника с российской территории, означает огневую подготовку атаки. Поэтому я могу осторожно предположить, что мы сможем отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы.– Вы сказали, что противнику труднее восполнять потери. Есть мнение, что боевой польский генерал, который должен будет обучать ВСУ, на самом деле готовит польскую группировку на 15 тысяч человек. Реально ли провести такую силу на фронт, чтобы она оказалась для нас незамеченной?– Именно на харьковское направление такую группировку они не подтянут.Напомню, еще в апреле именно в Харькове было большое количество наемников из Польши. По улицам города спокойно разъезжали бронемашины с двумя флажками – польским и украинским. Более того, если раньше в составе ДРГ противника было два-три поляка, то сейчас на Харьковском направлении такие отряды в 12-15 человек полностью состоят из польских наемников.Но уже появилась достоверная информация, что поляки не могут поделить "серую зону" с этими уродами из "Кракена", и что между наемниками и нацистами происходят стычки и перестрелки.Почему? Все очень просто. И те, и другие занимаются самым обыкновенным мародерством. Они грабили жителей элитных поселков (Старый Салтов, Печенежское водохранилище, Травянское водохранилище) и, видимо, что-то не поделили.Поэтому если они и будут использовать этих 15 тысяч поляков, то их перебросят на границу с Белоруссией.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20221031/1040329005.html

https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, украина, россия, сво, геннадий алехин, белгород, херсон, иностранные наемники