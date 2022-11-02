https://ukraina.ru/20221102/1040389555.html
"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США
"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США - 02.11.2022 Украина.ру
"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США
Главное, к чему готовятся США – это увеличить бюджет и его попилить, чистая коррупционная составляющая, поэтому они обнародовали полную версию Стратегии национальной обороны, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:37
2022-11-02T04:37
2022-11-02T04:37
новости
сша
американская гегемония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_e46bb72782c93a339fc16abcc30119f4.jpg
Ранее Министерство обороны США обнародовало полную версию Стратегии национальной обороны (СНО) США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой, а Пекин - главным вызовом.По его мнению, гегемон США теряет силы, он "должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040381438.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:14:1920:1454_1920x0_80_0_0_6ef70bd1a470d15b205008b43a27e007.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, американская гегемония
"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США
Главное, к чему готовятся США – это увеличить бюджет и его попилить, чистая коррупционная составляющая, поэтому они обнародовали полную версию Стратегии национальной обороны, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру