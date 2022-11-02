"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США - 02.11.2022 Украина.ру
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"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США
"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США - 02.11.2022 Украина.ру
"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США
Главное, к чему готовятся США – это увеличить бюджет и его попилить, чистая коррупционная составляющая, поэтому они обнародовали полную версию Стратегии национальной обороны, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
2022-11-02T04:37
2022-11-02T04:37
новости
сша
американская гегемония
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Ранее Министерство обороны США обнародовало полную версию Стратегии национальной обороны (СНО) США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой, а Пекин - главным вызовом.По его мнению, гегемон США теряет силы, он "должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, сша, американская гегемония
Новости, США, американская гегемония

"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США

04:37 02.11.2022
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
Главное, к чему готовятся США – это увеличить бюджет и его попилить, чистая коррупционная составляющая, поэтому они обнародовали полную версию Стратегии национальной обороны, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
Ранее Министерство обороны США обнародовало полную версию Стратегии национальной обороны (СНО) США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой, а Пекин - главным вызовом.
Во-первых, главное, к чему они готовятся – это увеличить бюджет и его попилить. Вот такая чистая коррупционная составляющая. Во-вторых, понятно совершенно, если вы постоянно орете про Россию и Китай, то они должны быть названы угрозами.
Армен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян
политолог, публицист и телерадиоведущий
По его мнению, гегемон США теряет силы, он "должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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