https://ukraina.ru/20221102/1040389555.html

"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США

"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США - 02.11.2022 Украина.ру

"Американская гегемония теряет силы": военный эксперт рассказал, к чему готовятся США

Главное, к чему готовятся США – это увеличить бюджет и его попилить, чистая коррупционная составляющая, поэтому они обнародовали полную версию Стратегии национальной обороны, сказал политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру

2022-11-02T04:37

2022-11-02T04:37

2022-11-02T04:37

новости

сша

американская гегемония

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Ранее Министерство обороны США обнародовало полную версию Стратегии национальной обороны (СНО) США 2022 года. В документе Россия названа острой угрозой, а Пекин - главным вызовом.По его мнению, гегемон США теряет силы, он "должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040381438.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, американская гегемония