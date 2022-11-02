https://ukraina.ru/20221102/1040381325.html

"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине

"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру

"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине

Формирование "тюркского легиона" опасно в зоне СВО тем, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-02T07:45

2022-11-02T07:45

2022-11-02T07:45

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Азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, участвующий в СВО на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона".По его мнению, что также есть позитивный момент, это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы, "иначе они бы не стали все это затевать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040359833.html

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новости, юрий кнутов, украина, сво