"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
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"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине
"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине - 02.11.2022 Украина.ру
"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине
Формирование "тюркского легиона" опасно в зоне СВО тем, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-02T07:45
2022-11-02T07:45
новости
юрий кнутов
украина
сво
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Азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, участвующий в СВО на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона".По его мнению, что также есть позитивный момент, это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы, "иначе они бы не стали все это затевать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040359833.html
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новости, юрий кнутов, украина, сво
Новости, Юрий Кнутов, Украина, СВО

"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине

07:45 02.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Формирование "тюркского легиона" опасно в зоне СВО тем, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, участвующий в СВО на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона".
Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, что также есть позитивный момент, это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы, "иначе они бы не стали все это затевать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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