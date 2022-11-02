"Есть позитивный момент": Кнутов о том, чем опасно формирование "тюркского легиона" на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Формирование "тюркского легиона" опасно в зоне СВО тем, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, участвующий в СВО на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона".
Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам.
По его мнению, что также есть позитивный момент, это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы, "иначе они бы не стали все это затевать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.