https://ukraina.ru/20221102/1040371109.html
"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что в первую очередь России необходимо нарушить работу системы управления войсками
2022-11-02T06:30
2022-11-02T06:30
2022-11-02T06:30
новости
украина
политолог
удар
энергетика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101946/41/1019464159_0:145:2939:1798_1920x0_80_0_0_52212ab4015a92d670aab38d56a5f361.jpg
"Нужно начать с простого", говорит эксперт, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы, после обстрела украинских стратегических объектов."Вырубить" свет, объясняет он, — это убрать электричество из жизни: лифты стоят, приборы не работают, еду не приготовить, новости не посмотреть, транспорт не ходит.Это только на бытовом уровне. Если же говорить о военных коммуникациях, то происходят сильные сбои в передаче армейской информации, возникают существенные помехи в связи, в том числе в системе управления войсками. Еще один важный момент, считает политолог, — это разрушение ремонтных мастерских, которые чинят вышедшую из строя военную технику.Если смотреть глобально, то оружие, боеприпасы, продовольствие для личного состава на Украине перевозят в основном по железной дороге — минимум 70% доставки, отмечает он, осуществляется электровозами. Поэтому российские обстрелы — это чувствительный удар по украинским перевозкам, которые нужно ослабить.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221031/1040358009.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101946/41/1019464159_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b4e71ea2878204d038984bb473f9c073.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, политолог, удар, энергетика, россия
"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что в первую очередь России необходимо нарушить работу системы управления войсками
"Нужно начать с простого", говорит эксперт, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы, после обстрела украинских стратегических объектов.
"Вырубить" свет, объясняет он, — это убрать электричество из жизни: лифты стоят, приборы не работают, еду не приготовить, новости не посмотреть, транспорт не ходит.
Это только на бытовом уровне. Если же говорить о военных коммуникациях, то происходят сильные сбои в передаче армейской информации, возникают существенные помехи в связи, в том числе в системе управления войсками.
Например, как украинский майор, полковник или командир фронта с планшетом для управления войск будет ими командовать? Батареек и заряда надолго не хватит.
Александр Перенджиев
Военный политолог
Еще один важный момент, считает политолог, — это разрушение ремонтных мастерских, которые чинят вышедшую из строя военную технику.
Если смотреть глобально, то оружие, боеприпасы, продовольствие для личного состава на Украине перевозят в основном по железной дороге — минимум 70% доставки, отмечает он, осуществляется электровозами. Поэтому российские обстрелы — это чувствительный удар по украинским перевозкам, которые нужно ослабить.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.