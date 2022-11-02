"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
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"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру
"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что в первую очередь России необходимо нарушить работу системы управления войсками
2022-11-02T06:30
2022-11-02T06:30
новости
украина
политолог
удар
энергетика
россия
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"Нужно начать с простого", говорит эксперт, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы, после обстрела украинских стратегических объектов."Вырубить" свет, объясняет он, — это убрать электричество из жизни: лифты стоят, приборы не работают, еду не приготовить, новости не посмотреть, транспорт не ходит.Это только на бытовом уровне. Если же говорить о военных коммуникациях, то происходят сильные сбои в передаче армейской информации, возникают существенные помехи в связи, в том числе в системе управления войсками. Еще один важный момент, считает политолог, — это разрушение ремонтных мастерских, которые чинят вышедшую из строя военную технику.Если смотреть глобально, то оружие, боеприпасы, продовольствие для личного состава на Украине перевозят в основном по железной дороге — минимум 70% доставки, отмечает он, осуществляется электровозами. Поэтому российские обстрелы — это чувствительный удар по украинским перевозкам, которые нужно ослабить.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, политолог, удар, энергетика, россия
Новости, Украина, политолог, удар, энергетика, Россия

"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ

06:30 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что в первую очередь России необходимо нарушить работу системы управления войсками
"Нужно начать с простого", говорит эксперт, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы, после обстрела украинских стратегических объектов.
"Вырубить" свет, объясняет он, — это убрать электричество из жизни: лифты стоят, приборы не работают, еду не приготовить, новости не посмотреть, транспорт не ходит.
Это только на бытовом уровне. Если же говорить о военных коммуникациях, то происходят сильные сбои в передаче армейской информации, возникают существенные помехи в связи, в том числе в системе управления войсками.
Например, как украинский майор, полковник или командир фронта с планшетом для управления войск будет ими командовать? Батареек и заряда надолго не хватит.
Военный политолог Александр Перенджиев
Александр Перенджиев
Военный политолог
Еще один важный момент, считает политолог, — это разрушение ремонтных мастерских, которые чинят вышедшую из строя военную технику.
Если смотреть глобально, то оружие, боеприпасы, продовольствие для личного состава на Украине перевозят в основном по железной дороге — минимум 70% доставки, отмечает он, осуществляется электровозами. Поэтому российские обстрелы — это чувствительный удар по украинским перевозкам, которые нужно ослабить.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 19:20
Ракетные удары и кризис в энергетике. Итоги 31 октября на УкраинеВС РФ нанесли удар по системам военного управления и энергетики Украины, усугубив кризис в энергетике последней. ВС Украины поймали на лжи
 
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