https://ukraina.ru/20221102/1040371109.html

"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ

"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ - 02.11.2022 Украина.ру

"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ

Военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил изданию Украина.ру, что в первую очередь России необходимо нарушить работу системы управления войсками

2022-11-02T06:30

2022-11-02T06:30

2022-11-02T06:30

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энергетика

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"Нужно начать с простого", говорит эксперт, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы, после обстрела украинских стратегических объектов."Вырубить" свет, объясняет он, — это убрать электричество из жизни: лифты стоят, приборы не работают, еду не приготовить, новости не посмотреть, транспорт не ходит.Это только на бытовом уровне. Если же говорить о военных коммуникациях, то происходят сильные сбои в передаче армейской информации, возникают существенные помехи в связи, в том числе в системе управления войсками. Еще один важный момент, считает политолог, — это разрушение ремонтных мастерских, которые чинят вышедшую из строя военную технику.Если смотреть глобально, то оружие, боеприпасы, продовольствие для личного состава на Украине перевозят в основном по железной дороге — минимум 70% доставки, отмечает он, осуществляется электровозами. Поэтому российские обстрелы — это чувствительный удар по украинским перевозкам, которые нужно ослабить.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221031/1040358009.html

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2022

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новости, украина, политолог, удар, энергетика, россия