https://ukraina.ru/20221031/1040348108.html

Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта

Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта - 31.10.2022 Украина.ру

Александр Перенджиев: Нужна мобилизация Украины и создание единого антифашистского фронта

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T16:40

2022-10-31T16:40

2022-10-31T17:37

зерновая сделка

одесса

россия

украина

захарова

мид рф

сергей шойгу

народный фронт

интервью

военный эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040339803_71:7:878:461_1920x0_80_0_0_63234d4eb43e180fddaf4d58e7cc189b.jpg

Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки", несмотря на протесты Запада. В связи с этим многие эксперты задаются вопросом "Что дальше?". Пойдут ли российские войска на Одессу, Украина.ру объяснил военный политолог, член Экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.— Александр Николаевич, Россия вышла из "зерновой сделки", при этом Украина продолжает вывозить зерно. Ранее за время реализации сделки больше 70 судов были задержаны или отстранены по причине нарушений и попыток провоза контрабанды. Есть ли у России уверенность, что сейчас не будут вывезены под видом зерна или в зерне "грязные ядерные бомбы", которые будут потом взорваны в наших городах?— Конечно же, есть такие подозрения. Россия хоть и вышла из "зерновой сделки", но вряд ли будет так просто пропускать все украинские суда. Даже если Турция и ООН говорят "все нормально", мы должны не пропускать без проверки проходящие суда Например, сегодня согласовали проход двух кораблей, значит их проверили.— Ситуацию по "зерновой сделке" прокомментировали Мария Захарова и Дмитрий Песков. Почему молчат военные ведомства и сам министр обороны Сергей Шойгу?— Видимо, Москва хочет, чтобы в информационном поле вопрос "зерновой сделки" оставался дипломатическим без включения военных. МИД России озвучивает нашу официальную позицию, а военные действуют. Да, подписывая данное соглашение, министр обороны РФ Сергей Шойгу выступал на основе военной силы, но все-таки на дипломатическом уровне.— К вопросу о действиях. Сейчас по мнению отдельных военных экспертов, было бы оптимально "взять" Одессу, тем самым поставив точку в войне на Украине? Почему Россия этого не делает?— Меня, честно говоря, это возмущает. Все такие умные – "вот, надо взять Одессу"… Никто не говорит, что этого делать не надо. Вопрос в том, можем или не можем мы это осуществить. Пока что для взятия Одессы не созданы условия, нужно больше сил на такую широкомасштабную операцию. Нам необходимо закрепить линию обороны новых регионов. Это даст возможность российской армии идти вперед, а не оглядываться назад в прямом смысле. На данный момент, у нас не хватает людей, которые смогут защищать указанную линию фронта. Про это говорил министр обороны Сергей Шойгу. Я постоянно в публичных комментариях привожу сравнение с футболом: нельзя атаковать, все время оттягиваясь в оборону.Например, на линии фронта у нас есть "бреши", где стоят один-два пулеметных расчета или находится какой-то сторожевой пост. Не везде можно основательно закрепиться. Когда в таких местах обнаруживают врага, туда подтягивают российскую артиллерию и авиацию. Получается, что у нас все время идет переброска войск по линии фронта в разные точки. Сейчас нужно с помощью мобилизованных граждан укрепить оборону. Тогда на каждом участке границы у нас будет достаточно солдат, которые смогут встретить ВСУ, вооруженные натовские формирования, где бы они "не тыкнулись". При этом не понадобится привлечение бойцов с участков, где российская армия ведет наступление. И вот тогда наши атакующие военные группировки смогут уверенно действовать, не оглядываясь назад. Мы это, кстати, уже делаем на Артемовском направлении, и, надеюсь, скоро и Лиман вернем.Возвращаясь к вашему вопросу про взятие Одессы: когда мы четко закрепим оборону, начнем наступать по мере сил и укреплять наши ударные группировки, я считаю нужно в первую очередь взять Николаев. Зайти в город можно с сухопутной стороны, а потом поддержать наступление с моря. И вот только после взятия Николаева, мы можем говорит уже об Одессе и так далее.Если же мы сейчас решимся наступать на Одессу, то извините, тогда придется всем все дела бросить, студентам отложить ручки и гаджеты и идти, как в песне из кинофильма "Тимур и его команда" [на слова В.Маяковского] "возьмем винтовки новые, на штык флажки! и с песнею в стрелковые пойдем кружки". Пока же мы воюем ограниченным личным составом, имеющим боевой опыт, срочников не пускаем, общество успокаиваем. Такая операция требует большого людского ресурса.— Если сил не хватает, где их взять? Повторную мобилизацию проводить?— Я думаю нужно проводить мобилизацию самой Украины. Когда конфликт "Россия–Украина" станет внутриукраинским конфликтом, тогда дела будут спориться быстрее. Как вариант, мы можем создать народно-освободительную армию (это мое условное название) из граждан Украины, которые будет воевать вместе с российской армией против нацистского режима Киева и освобождать свою родину от фашизма. Россия может использовать ту же схему, которую мы применили в Чечне. Сначала была война "Чечня–Россия", а потом она превратилась во внутричеченский конфликт, который впоследствии и был переведен на уровень диалога. Рамзан Кадыров, например, пацаном сидел в стане врагов у террориста Шамиля Басаева, а потом перешел вместе с отцом на сторону России и стал верным пехотинцем Путина. Вот такую народную силу нужно создать, привлечь туда, например, таких лидеров как народный депутат Украины Виктор Медведчук. Со временем это можно назвать "единый антифашистский украинский фронт", и, как говориться, вперед на Киев, Львов и так далее.— Сколько времени понадобится на то, чтобы Россия была готова к полноценному наступлению на Одессу?— Я ожидаю это, не раньше чем в апреле следующего года.— Россия сейчас ведет активный обстрел украинских стратегических объектов, в том числе энергетических. Каковы цели и задачи этих действий? Какие дальнейшие шаги необходимо сделать Москве?— Нужно начать с простого. Что такое "вырубить" свет – убрать электричество из нашей жизни? Лифты стоят, приборы не работают, еду не приготовишь, новости не посмотришь, транспорт не ходит. Это только на бытовом уровне. Если же говорить о военных коммуникациях, то происходят сильные сбои в передаче армейской информации, возникают существенные помехи в связи, в том числе в системе управления войсками. Например, как украинский майор, полковник или командир фронта с планшетом для управления войск будет ими командовать? Батареек и заряда надолго не хватит. Еще один важный момент – это разрушение ремонтных мастерских, которые чинят вышедшую из строя военную технику.Если смотреть глобально, то оружие, боеприпасы, продовольствие для личного состава на Украине перевозят в основном по железной дороге – минимум 70% доставки, насколько мне известно, осуществляется электровозами. Поэтому наши обстрелы, это чувствительный удар по украинским перевозкам, которые нам нужно ослабить.Итого, получается, чтобы вести военные действия, везде нужно электричество. Во-первых, затрудняется логистика передвижения и всей системы обеспечения, как материально-технического, так и ротации личного состава. Во-вторых, нарушается система управления, ведения разведки и слежения за объектами. Те же самые летательные дроны и механизм контроля за ними, например, нуждаются в электрической подзарядке. Есть еще один момент, который пока не особо себя проявляет, но может обозначиться в будущем. В условиях низких температур и люди, и военная техника нуждаются в обогреве. Нужны ангары, в которых поддерживается более-менее приемлемая температура для хранения оборудования (БМП, БТР, танки, артиллерия). Например, если –5° градусов холода, это не страшно для машин, а вот при –20°–25° могут возникнуть проблемы с заводом техники.Кроме того, все вышесказанное, это не только удар по системе логистики и управления боем. Это серьезный удар по украинской экономике, которая является базой для существования вооруженных сил страны и ведения ими войны. Если встанет украинская экономика, нечем будет воевать с Россией.

https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html

https://ukraina.ru/20221031/1040349475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

зерновая сделка, одесса, россия, украина, захарова, мид рф, сергей шойгу, народный фронт, интервью, военный эксперт, перенджиев