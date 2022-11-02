Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040370936.html
Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах
Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах - 02.11.2022 Украина.ру
Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах
Поражение демократической партии на выборах в конгресс и сенат США 8 ноября более чем вероятно, президенту Джо Байдену придется учитывать позицию республиканцев для того, чтобы проводить нужные ему решения, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
2022-11-02T05:00
2022-11-02T05:00
джо байден
сша
выборы
новости
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1040370936.jpg?1667354400
"Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых", - сказал Кортунов.Он отметил, что Байдену также придется использовать право вето для того, чтобы не допустить принятия Конгрессом невыгодных демократам решений.В целом это означает, что администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться. Также администрации придется идти на уступки республиканцам по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций, что усложнит политическую игру США.Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220613/1034135977.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джо байден, сша, выборы, новости, конгресс сша
Джо Байден, США, выборы, Новости, Конгресс США

Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах

05:00 02.11.2022
 
Читать в
Поражение демократической партии на выборах в конгресс и сенат США 8 ноября более чем вероятно, президенту Джо Байдену придется учитывать позицию республиканцев для того, чтобы проводить нужные ему решения, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
"Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых", - сказал Кортунов.
Он отметил, что Байдену также придется использовать право вето для того, чтобы не допустить принятия Конгрессом невыгодных демократам решений.
В целом это означает, что администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться. Также администрации придется идти на уступки республиканцам по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций, что усложнит политическую игру США.
Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.
Алексей Мартынов интервью - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 06:26
Алексей Мартынов: Байден и его команда хотят использовать украинский кейс на своих осенних выборахБольшая часть западной помощи Украине идет в кредит, и эти огромные долги ложатся на будущие поколения украинцев, кто-то должен будет по этим долгам расплачиваться. Еще не было такого, чтобы Запад не вернул в той или иной форме кредиты, считает политолог Алексей Мартынов
 
Джо БайденСШАвыборыНовостиКонгресс США
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:34В Анкаре заявили, что "испытали шок" после решения России по зерновой сделке
07:30Зерновая сделка: Суздальцев связал вопрос о поражении России с островом Змеиный
07:25"Выход только в эвакуации": украинцев призвали массово выселяться из городов, чтобы не замёрзнуть зимой
07:15"Вперёд, на Киев, Львов и так далее": эксперт предложил провести мобилизацию Украины
07:07"Пион" в руках хедлайнера: Бородай оценил шансы на использование Киевом "грязной бомбы"
07:00"Жестче надо": политолог призвал к решительной реакции на нарушение договоренностей по зерну
06:54Ветеран кубинской разведки Перси Альварадо: От промежуточных выборов в Конгресс США мало что зависит
06:45"Там все неплохо": Кнутов рассказал, что происходит на угледарском направлении
06:36Алёхин предложил использовать опыт чеченской военной кампании в ходе СВО
06:30"Чувствительный удар": политолог о том, какие шаги следует предпринять Москве, чтобы ослабить ВСУ
06:20Алёхин объяснил, как изменится тактика ведения боя после укрепления линии фронта мобилизованными
06:15Смена приоритетов: эксперт объяснил, как изменится политика США по Украине после выборов 8 ноября
06:07Бородай раскрыл детали о наступлении ВС РФ
06:00"Мы даже в советское время это не делали": Кнутов объяснил, почему нельзя сбивать американские БПЛА
05:53Кортунов объяснил, почему отношения России и США не будут восстановлены в ближайшее время
05:45Оценку ухода России из зерновой сделки Западу еще только предстоит сделать
05:37Украинский эксперт объяснил, для чего нужны с военной точки зрения удары РФ по инфраструктуре Украины
05:30Эксперт: дальнейшая судьба зерновой сделки зависит от Черноморского флота
05:27Мирный атом в связке с оружием. АЭС в Польше построят США и Южная Корея
05:23Военный эксперт из Украины: украинские мобилизованные выполняют роль приманки
Лента новостейМолния