https://ukraina.ru/20221102/1040370936.html

Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах

Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах - 02.11.2022 Украина.ру

Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах

Поражение демократической партии на выборах в конгресс и сенат США 8 ноября более чем вероятно, президенту Джо Байдену придется учитывать позицию республиканцев для того, чтобы проводить нужные ему решения, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру

2022-11-02T05:00

2022-11-02T05:00

2022-11-02T05:00

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"Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых", - сказал Кортунов.Он отметил, что Байдену также придется использовать право вето для того, чтобы не допустить принятия Конгрессом невыгодных демократам решений.В целом это означает, что администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться. Также администрации придется идти на уступки республиканцам по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций, что усложнит политическую игру США.Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220613/1034135977.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, выборы, новости, конгресс сша