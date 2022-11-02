Байдену придется приспосабливаться – эксперт о последствиях грядущего поражения демпартии США на выборах
Поражение демократической партии на выборах в конгресс и сенат США 8 ноября более чем вероятно, президенту Джо Байдену придется учитывать позицию республиканцев для того, чтобы проводить нужные ему решения, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
"Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена. Определенное правление всегда сопряжено с необходимостью искать компромиссы, каким-то образом приспосабливаться. А это зачастую приводит к затягиванию принятия очень важных решений, в том числе финансовых", - сказал Кортунов.
Он отметил, что Байдену также придется использовать право вето для того, чтобы не допустить принятия Конгрессом невыгодных демократам решений.
В целом это означает, что администрация Джо Байдена будет более слабой, чем она является сегодня, ее программы будут модифицироваться, где-то в чем-то смягчаться. Также администрации придется идти на уступки республиканцам по отдельным вопросам и искать возможности создания межпартийных коалиций, что усложнит политическую игру США.
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