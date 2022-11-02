https://ukraina.ru/20221102/1040365061.html

Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения

Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения - 02.11.2022 Украина.ру

Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения

Зерновая сделка состояла из пакета соглашений и четырех сторон: Турция, Украина, ООН и Россия. Теперь, после выхода Москвы, Анкара намерена реализовать вариант "Украина-Турция-ООН". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов

2022-11-02T04:30

2022-11-02T04:30

2022-11-02T04:30

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зерновая сделка

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Он добавил, что коммерческая составляющая в сделке была немаловажной для Анкары, однако на первом месте в данном случае все же политика.Специалист резюмировал, что теперь дело за Черноморским флотом, который может блокировать зерновозы, а может дать им пройти.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html

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новости, запад, турция, украина, зерновая сделка