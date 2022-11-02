https://ukraina.ru/20221102/1040365061.html
Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения
Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения - 02.11.2022 Украина.ру
Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения
Зерновая сделка состояла из пакета соглашений и четырех сторон: Турция, Украина, ООН и Россия. Теперь, после выхода Москвы, Анкара намерена реализовать вариант "Украина-Турция-ООН". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов
2022-11-02T04:30
2022-11-02T04:30
2022-11-02T04:30
новости
запад
турция
украина
зерновая сделка
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Он добавил, что коммерческая составляющая в сделке была немаловажной для Анкары, однако на первом месте в данном случае все же политика.Специалист резюмировал, что теперь дело за Черноморским флотом, который может блокировать зерновозы, а может дать им пройти.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221031/1040344478.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, турция, украина, зерновая сделка
Тарасов: Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения
Зерновая сделка состояла из пакета соглашений и четырех сторон: Турция, Украина, ООН и Россия. Теперь, после выхода Москвы, Анкара намерена реализовать вариант "Украина-Турция-ООН". Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал специалист по Турции и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов
"Политический подтекст таков: Анкара полагала, что зерновая сделка – это прототип некоего базового соглашения между Россией и Украиной, и таким образом присутствие Турции как третьей стороны выводило ее в большую геополитику, на уровень переговорщика между странами. Схема рушится, остается только "Украина-Турция-ООН". После атаки на Черноморский флот Запад выводит переменную Турции из украинского уравнения", - объяснил эксперт.
Он добавил, что коммерческая составляющая в сделке была немаловажной для Анкары, однако на первом месте в данном случае все же политика.
Специалист резюмировал, что теперь дело за Черноморским флотом, который может блокировать зерновозы, а может дать им пройти.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
Полностью прочитать интервью можно здесь: