https://ukraina.ru/20221102/1040351633.html

Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию

Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию - 02.11.2022 Украина.ру

Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что международная политика Лондона останется антироссийской. В первую очередь стоит ожидать и давления на Индию с целью прекращения импорта нефти из РФ, и попыток сорвать создание российско-турецкого газового хаба

2022-11-02T04:04

2022-11-02T04:04

2022-11-02T04:04

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По словам эксперта, Британии приходится учитывать связи китайской экономики не только со всей Юго-Восточной Азией, но и с Австралией и Новой Зеландией. При этом, занимаясь Восточной Европой, Лондон не упускает из виду наиболее важные для него вопросы Ближнего и Дальнего Востока, отмечает эксперт.В этом плане ещё правительство Бориса Джонсона потерпело несколько болезненных неудач, в том числе не смогло добиться пересмотра ограничительной иммиграционной политики Австралии и Новой Зеландии, напоминает Рэнкас.Также трудно поверить, что заявления об увеличении приёма иммигрантов из Индии на Британских островах могли бы уравновесить проекты энергетического сотрудничества между Россией и Индией, добавил он.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221030/1040297723.html

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2022

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новости, аналитик, украина, индия, британия, великобритания