Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию - 02.11.2022 Украина.ру
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Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию
Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию - 02.11.2022 Украина.ру
Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что международная политика Лондона останется антироссийской. В первую очередь стоит ожидать и давления на Индию с целью прекращения импорта нефти из РФ, и попыток сорвать создание российско-турецкого газового хаба
2022-11-02T04:04
2022-11-02T04:04
новости
аналитик
украина
индия
британия
великобритания
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По словам эксперта, Британии приходится учитывать связи китайской экономики не только со всей Юго-Восточной Азией, но и с Австралией и Новой Зеландией. При этом, занимаясь Восточной Европой, Лондон не упускает из виду наиболее важные для него вопросы Ближнего и Дальнего Востока, отмечает эксперт.В этом плане ещё правительство Бориса Джонсона потерпело несколько болезненных неудач, в том числе не смогло добиться пересмотра ограничительной иммиграционной политики Австралии и Новой Зеландии, напоминает Рэнкас.Также трудно поверить, что заявления об увеличении приёма иммигрантов из Индии на Британских островах могли бы уравновесить проекты энергетического сотрудничества между Россией и Индией, добавил он.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
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новости, аналитик, украина, индия, британия, великобритания
Новости, аналитик, Украина, Индия, Британия, Великобритания

Рэнкас: Лондон намерен использовать Индию и Пакистан для давления на Россию

04:04 02.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что международная политика Лондона останется антироссийской. В первую очередь стоит ожидать и давления на Индию с целью прекращения импорта нефти из РФ, и попыток сорвать создание российско-турецкого газового хаба
По словам эксперта, Британии приходится учитывать связи китайской экономики не только со всей Юго-Восточной Азией, но и с Австралией и Новой Зеландией.
Напомню, одной из пропагандистских приманок BREXIT было воссоздание Британской империи в формате глобальной зоны свободной торговли, капитала и рабочей силы, от Канады через Великобританию – до бывших азиатских и австралийских колоний, включая Индию и Пакистан.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
При этом, занимаясь Восточной Европой, Лондон не упускает из виду наиболее важные для него вопросы Ближнего и Дальнего Востока, отмечает эксперт.
В этом плане ещё правительство Бориса Джонсона потерпело несколько болезненных неудач, в том числе не смогло добиться пересмотра ограничительной иммиграционной политики Австралии и Новой Зеландии, напоминает Рэнкас.
Также трудно поверить, что заявления об увеличении приёма иммигрантов из Индии на Британских островах могли бы уравновесить проекты энергетического сотрудничества между Россией и Индией, добавил он.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
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