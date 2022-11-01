https://ukraina.ru/20221101/1040387543.html

Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ

Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ - 01.11.2022 Украина.ру

Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ

ВКС нанесли массированный удар по управлению группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 1 ноября

2022-11-01T15:36

2022-11-01T15:36

2022-11-01T15:50

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Также были нанесены по удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщили в ведомстве.Во вторник в ходе селекторного совещания сказал Министр обороны России Сергей Шойгу назвал эти удары эффективными по уничтожению объектов военной инфраструктуры Украины.Кроме того, в Минобороны заявили о нарушении цепочек поставок резервов ВСУ по железной дороге и производства на предприятиях ВПК Украины.

https://ukraina.ru/20221101/1040386801.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минобороны рф, всу, ракетный удар, спецоперация