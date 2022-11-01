https://ukraina.ru/20221101/1040387543.html
Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ - 01.11.2022 Украина.ру
Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
ВКС нанесли массированный удар по управлению группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 1 ноября
2022-11-01T15:36
2022-11-01T15:36
2022-11-01T15:50
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всу
ракетный удар
спецоперация
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Также были нанесены по удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщили в ведомстве.Во вторник в ходе селекторного совещания сказал Министр обороны России Сергей Шойгу назвал эти удары эффективными по уничтожению объектов военной инфраструктуры Украины.Кроме того, в Минобороны заявили о нарушении цепочек поставок резервов ВСУ по железной дороге и производства на предприятиях ВПК Украины.
https://ukraina.ru/20221101/1040386801.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, всу, ракетный удар, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, ВСУ, ракетный удар, Спецоперация
Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
15:36 01.11.2022 (обновлено: 15:50 01.11.2022)
ВКС нанесли массированный удар по управлению группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 1 ноября