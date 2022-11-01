Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ - 01.11.2022 Украина.ру
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Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ - 01.11.2022 Украина.ру
Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ
ВКС нанесли массированный удар по управлению группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 1 ноября
2022-11-01T15:36
2022-11-01T15:50
новости
минобороны рф
всу
ракетный удар
спецоперация
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Также были нанесены по удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщили в ведомстве.Во вторник в ходе селекторного совещания сказал Министр обороны России Сергей Шойгу назвал эти удары эффективными по уничтожению объектов военной инфраструктуры Украины.Кроме того, в Минобороны заявили о нарушении цепочек поставок резервов ВСУ по железной дороге и производства на предприятиях ВПК Украины.
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новости, минобороны рф, всу, ракетный удар, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, ВСУ, ракетный удар, Спецоперация

Массированным ударом высокоточного оружия нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны РФ

15:36 01.11.2022 (обновлено: 15:50 01.11.2022)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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ВКС нанесли массированный удар по управлению группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 1 ноября
Также были нанесены по удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, сообщили в ведомстве.
Во вторник в ходе селекторного совещания сказал Министр обороны России Сергей Шойгу назвал эти удары эффективными по уничтожению объектов военной инфраструктуры Украины.
Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан.
Кроме того, в Минобороны заявили о нарушении цепочек поставок резервов ВСУ по железной дороге и производства на предприятиях ВПК Украины.
Прибытие поезда Киев-Москва на Киевский вокзал - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
15:17
ВС РФ нарушили перевозки резервов ВСУ на фронтМассированным ударом ВКС российские военные значительно затруднили перевозки резервов ВСУ в районы боевых действий, сообщает Минобороны РФ 1 ноября
 
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