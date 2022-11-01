https://ukraina.ru/20221101/1040381218.html

Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели

Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели - 01.11.2022 Украина.ру

Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели

Об успехах российских войск в зоне специальной военной операции сообщил на селекторном совещании 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу

2022-11-01T13:58

2022-11-01T13:58

2022-11-01T13:58

новости

сергей шойгу

минобороны

иностранные наемники

украина

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Российские войска уничтожили около 200 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. На минувших выходных на Купянском направлении российские войска отбили попытки атаки со стороны двух ротных тактических групп ВСУ и двух формирований иностранных наемников. 30 октября войска уничтожили до 250 украинских военнослужащих и боевиков, 31 октября - более 110 военнослужащих и боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом ранее рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с неонацистами из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.

https://ukraina.ru/20221028/1040268097.html

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2022

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новости, сергей шойгу, минобороны, иностранные наемники, украина