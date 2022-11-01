https://ukraina.ru/20221101/1040381218.html
Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели - 01.11.2022 Украина.ру
Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Об успехах российских войск в зоне специальной военной операции сообщил на селекторном совещании 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-11-01T13:58
2022-11-01T13:58
2022-11-01T13:58
новости
сергей шойгу
минобороны
иностранные наемники
украина
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Российские войска уничтожили около 200 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. На минувших выходных на Купянском направлении российские войска отбили попытки атаки со стороны двух ротных тактических групп ВСУ и двух формирований иностранных наемников. 30 октября войска уничтожили до 250 украинских военнослужащих и боевиков, 31 октября - более 110 военнослужащих и боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом ранее рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с неонацистами из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.
https://ukraina.ru/20221028/1040268097.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, минобороны, иностранные наемники, украина
Новости, Сергей Шойгу, Минобороны, иностранные наемники, Украина
Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Об успехах российских войск в зоне специальной военной операции сообщил на селекторном совещании 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
Российские войска уничтожили около 200 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.
"Уничтожено свыше 190 иностранных наёмников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами", - сказал Шойгу.
На минувших выходных на Купянском направлении российские войска отбили попытки атаки со стороны двух ротных тактических групп ВСУ и двух формирований иностранных наемников. 30 октября войска уничтожили до 250 украинских военнослужащих и боевиков, 31 октября - более 110 военнослужащих и боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом ранее рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.
Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с неонацистами из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.