Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели - 01.11.2022 Украина.ру
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Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели - 01.11.2022 Украина.ру
Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели
Об успехах российских войск в зоне специальной военной операции сообщил на селекторном совещании 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-11-01T13:58
2022-11-01T13:58
новости
сергей шойгу
минобороны
иностранные наемники
украина
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Российские войска уничтожили около 200 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. На минувших выходных на Купянском направлении российские войска отбили попытки атаки со стороны двух ротных тактических групп ВСУ и двух формирований иностранных наемников. 30 октября войска уничтожили до 250 украинских военнослужащих и боевиков, 31 октября - более 110 военнослужащих и боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом ранее рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с неонацистами из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.
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новости, сергей шойгу, минобороны, иностранные наемники, украина
Новости, Сергей Шойгу, Минобороны, иностранные наемники, Украина

Российские войска уничтожили около 200 наемников на Украине за две недели

13:58 01.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Об успехах российских войск в зоне специальной военной операции сообщил на селекторном совещании 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу
Российские войска уничтожили около 200 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.
"Уничтожено свыше 190 иностранных наёмников, 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами", - сказал Шойгу.
На минувших выходных на Купянском направлении российские войска отбили попытки атаки со стороны двух ротных тактических групп ВСУ и двух формирований иностранных наемников. 30 октября войска уничтожили до 250 украинских военнослужащих и боевиков, 31 октября - более 110 военнослужащих и боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В районе Белгородской области будут бои местного значения, потому что ВСУ запускают на границу разведывательно-диверсионные группы. На харьковском направлении у них есть целые подразделения, состоящие из наемников, особенно из Польши. Об этом ранее рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру.
Эксперт подчеркнул, что польские наемники действуют не только в составе этих летучих отрядов, но и вместе с неонацистами из "Кракена" участвуют в карательных акциях, в том числе в расстреле мирных жителей.
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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