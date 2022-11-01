https://ukraina.ru/20221101/1040379700.html

Андрей Арешев: кто он

Андрей Арешев: кто он - 01.11.2022 Украина.ру

Андрей Арешев: кто он

Родился в 1974 году в Тбилиси. Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T13:35

2022-11-01T13:35

2022-11-01T13:41

эксперт

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Родился в 1974 году в Тбилиси.Работал в научных и коммерческих структурах, связанных с производством и распространением электронных справочно-правовых систем.С 2011 г. - научный сотрудник Центра изучения Кавказа, центральной Азии и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН.Специализируется на актуальных проблемах постсоветского пространства, Южного Кавказа и Ближнего Востока.Главный редактор специализированного сайта Научного общества кавказоведов.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт