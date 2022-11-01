https://ukraina.ru/20221101/1040379700.html
Андрей Арешев: кто он
Андрей Арешев: кто он - 01.11.2022 Украина.ру
Андрей Арешев: кто он
Родился в 1974 году в Тбилиси. Украина.ру, 01.11.2022
2022-11-01T13:35
2022-11-01T13:35
2022-11-01T13:41
эксперт
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Родился в 1974 году в Тбилиси.Работал в научных и коммерческих структурах, связанных с производством и распространением электронных справочно-правовых систем.С 2011 г. - научный сотрудник Центра изучения Кавказа, центральной Азии и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН.Специализируется на актуальных проблемах постсоветского пространства, Южного Кавказа и Ближнего Востока.Главный редактор специализированного сайта Научного общества кавказоведов.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Андрей Арешев: кто он
13:35 01.11.2022 (обновлено: 13:41 01.11.2022)
Родился в 1974 году в Тбилиси.
Работал в научных и коммерческих структурах, связанных с производством и распространением электронных справочно-правовых систем.
С 2011 г. - научный сотрудник Центра изучения Кавказа, центральной Азии и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН.
Специализируется на актуальных проблемах постсоветского пространства, Южного Кавказа и Ближнего Востока.
Главный редактор специализированного сайта Научного общества кавказоведов.