После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт
Выборы в конгресс и сенат США, запланированные на 8 ноября, закончатся не в пользу правящей ныне демократической партии, что негативно скажется на возможностях президента Джо Байдена, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
"Мне кажется, что для демократов более вероятна потеря контроля над нижней палатой в Конгресс. У республиканцев здесь сейчас более сильные позиции. По тому, как складывается ситуация, есть возможность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат… Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена", - подчеркнул Кортунов.
По его словам, в США нередко складывается ситуация, когда на первых промежуточных выборах после избрания президента его партия терпит поражение.
Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.
28 октября, 09:52Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам ПутинаБелому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post