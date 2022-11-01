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После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт

После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт - 01.11.2022 Украина.ру

После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт

Выборы в конгресс и сенат США, запланированные на 8 ноября, закончатся не в пользу правящей ныне демократической партии, что негативно скажется на возможностях президента Джо Байдена, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру

2022-11-01T11:19

2022-11-01T11:19

2022-11-01T11:19

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"Мне кажется, что для демократов более вероятна потеря контроля над нижней палатой в Конгресс. У республиканцев здесь сейчас более сильные позиции. По тому, как складывается ситуация, есть возможность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат… Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена", - подчеркнул Кортунов.По его словам, в США нередко складывается ситуация, когда на первых промежуточных выборах после избрания президента его партия терпит поражение.Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20221028/1040232627.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, новости, политика, выборы