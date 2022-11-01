После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт - 01.11.2022 Украина.ру
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После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт
После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт - 01.11.2022 Украина.ру
После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт
Выборы в конгресс и сенат США, запланированные на 8 ноября, закончатся не в пользу правящей ныне демократической партии, что негативно скажется на возможностях президента Джо Байдена, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
2022-11-01T11:19
2022-11-01T11:19
джо байден
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политика
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"Мне кажется, что для демократов более вероятна потеря контроля над нижней палатой в Конгресс. У республиканцев здесь сейчас более сильные позиции. По тому, как складывается ситуация, есть возможность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат… Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена", - подчеркнул Кортунов.По его словам, в США нередко складывается ситуация, когда на первых промежуточных выборах после избрания президента его партия терпит поражение.Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221028/1040232627.html
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джо байден, сша, новости, политика, выборы
Джо Байден, США, Новости, политика, выборы

После 8 ноября положение Байдена ослабнет – эксперт

11:19 01.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Выборы в конгресс и сенат США, запланированные на 8 ноября, закончатся не в пользу правящей ныне демократической партии, что негативно скажется на возможностях президента Джо Байдена, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Украина.ру
"Мне кажется, что для демократов более вероятна потеря контроля над нижней палатой в Конгресс. У республиканцев здесь сейчас более сильные позиции. По тому, как складывается ситуация, есть возможность, что с небольшим перевесом республиканцы победят и на выборах в Сенат… Даже в том случае, если одна палата представителей перейдёт в руки республиканцев, то это затруднит работу администрации президента Джо Байдена", - подчеркнул Кортунов.
По его словам, в США нередко складывается ситуация, когда на первых промежуточных выборах после избрания президента его партия терпит поражение.
Полностью интервью Андрея Кортуноваможно прочитать на нашем сайте.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 09:52
Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам ПутинаБелому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
 
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