Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"* - 01.11.2022 Украина.ру
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Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*
Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"* - 01.11.2022 Украина.ру
Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*
Следственный комитет Российской Федерации 1 ноября предоставил информацию о преступлениях, в которых обвиняются двое задержанных командиров запрещенного в России украинского неонацистского формирования "Азов"*
2022-11-01T10:39
2022-11-01T10:39
украина
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новости
"азов"
преступления
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"Среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Украины командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон "Азов"*) Николай Кузьменко, который в феврале-марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - сказано в пресс-релизе СК РФ.Следователи выяснили, что под руководством Кузьменко украинские военные осуществляли неизбирательные артиллерийские обстрелы сел Лебединское, Калиновка и Сартана в ДНР, в ходе которых мирные жители погибли, а жилые дома были разрушены.Также в числе фигурантов значится командир минометного отделения "Азова"* Владислав Курка, который, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.В настоящее время оба фигуранта задержаны и в их отношении проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.* Запрещенная в России террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, мариуполь, днр, новости, "азов", преступления
Украина, Россия, Мариуполь, ДНР, Новости, "Азов", преступления

Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*

10:39 01.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Следственный комитет Российской Федерации 1 ноября предоставил информацию о преступлениях, в которых обвиняются двое задержанных командиров запрещенного в России украинского неонацистского формирования "Азов"*
"Среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Украины командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон "Азов"*) Николай Кузьменко, который в феврале-марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - сказано в пресс-релизе СК РФ.
Следователи выяснили, что под руководством Кузьменко украинские военные осуществляли неизбирательные артиллерийские обстрелы сел Лебединское, Калиновка и Сартана в ДНР, в ходе которых мирные жители погибли, а жилые дома были разрушены.
Также в числе фигурантов значится командир минометного отделения "Азова"* Владислав Курка, который, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.
В настоящее время оба фигуранта задержаны и в их отношении проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
* Запрещенная в России террористическая организация
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