https://ukraina.ru/20221101/1040368380.html

Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*

Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"* - 01.11.2022 Украина.ру

Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*

Следственный комитет Российской Федерации 1 ноября предоставил информацию о преступлениях, в которых обвиняются двое задержанных командиров запрещенного в России украинского неонацистского формирования "Азов"*

2022-11-01T10:39

2022-11-01T10:39

2022-11-01T10:39

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"азов"

преступления

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"Среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Украины командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон "Азов"*) Николай Кузьменко, который в феврале-марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - сказано в пресс-релизе СК РФ.Следователи выяснили, что под руководством Кузьменко украинские военные осуществляли неизбирательные артиллерийские обстрелы сел Лебединское, Калиновка и Сартана в ДНР, в ходе которых мирные жители погибли, а жилые дома были разрушены.Также в числе фигурантов значится командир минометного отделения "Азова"* Владислав Курка, который, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.В настоящее время оба фигуранта задержаны и в их отношении проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20220924/1039054221.html

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украина, россия, мариуполь, днр, новости, "азов", преступления