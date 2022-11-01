https://ukraina.ru/20221101/1040368380.html
Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*
Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"* - 01.11.2022 Украина.ру
Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*
Следственный комитет Российской Федерации 1 ноября предоставил информацию о преступлениях, в которых обвиняются двое задержанных командиров запрещенного в России украинского неонацистского формирования "Азов"*
2022-11-01T10:39
2022-11-01T10:39
2022-11-01T10:39
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"азов"
преступления
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"Среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Украины командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон "Азов"*) Николай Кузьменко, который в феврале-марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - сказано в пресс-релизе СК РФ.Следователи выяснили, что под руководством Кузьменко украинские военные осуществляли неизбирательные артиллерийские обстрелы сел Лебединское, Калиновка и Сартана в ДНР, в ходе которых мирные жители погибли, а жилые дома были разрушены.Также в числе фигурантов значится командир минометного отделения "Азова"* Владислав Курка, который, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.В настоящее время оба фигуранта задержаны и в их отношении проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220924/1039054221.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, мариуполь, днр, новости, "азов", преступления
Украина, Россия, Мариуполь, ДНР, Новости, "Азов", преступления
Следком рассказал о преступлениях командиров полка "Азов"*
Следственный комитет Российской Федерации 1 ноября предоставил информацию о преступлениях, в которых обвиняются двое задержанных командиров запрещенного в России украинского неонацистского формирования "Азов"*
"Среди фигурантов уголовных дел о военных преступлениях Украины командир орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины (нацбатальон "Азов"*) Николай Кузьменко, который в феврале-марте руководил действиями подчиненных по обстрелу Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - сказано в пресс-релизе СК РФ.
Следователи выяснили, что под руководством Кузьменко украинские военные осуществляли неизбирательные артиллерийские обстрелы сел Лебединское, Калиновка и Сартана в ДНР, в ходе которых мирные жители погибли, а жилые дома были разрушены.
Также в числе фигурантов значится командир минометного отделения "Азова"* Владислав Курка, который, находясь на позиции на территории кладбища в Мариуполе, из миномета БМ-37 калибра 82 миллиметра производил неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры.
В настоящее время оба фигуранта задержаны и в их отношении проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
* Запрещенная в России террористическая организация