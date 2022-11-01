"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню - 01.11.2022 Украина.ру
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"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню
"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню - 01.11.2022 Украина.ру
"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню
Европейские лидеры принимают самоубийственные для своих стран решения, которые противоречат национальным интересам собственных государств, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:37
2022-11-01T06:37
богдан безпалько
европа
украина
ядерная война
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«Если мы рассмотрим все варианты развитии события от самых мягких до особо сложных, то увидим, что Европа в любом случае очень сильно пострадает. Самый благоприятный вариант — это продолжающийся экономический кризис, в рамках которого европейцы перестают мыться, начнут еще больше экономить газ и электричество, засядут в холодных домах, а инфляция, цены и преступность среди мигрантов будут расти», - заявил Безпалько.По его словам, более жёсткий вариант — это ядерная война, во время которой удары нанесут по странам Евросоюза и, возможно, по России. При этом главный бенефициар обоих сценариев - Соединенные Штаты америки - не пострадает от эскалации и получит всю прибыль от конфликта, считает эксперт."Страны Европы мне напоминают стадо баранов, которых ведут на бойню. Они пытаются отходить в сторону, возмущаются происходящим, требуют от кого-то что-то, но при этом продолжают идти на верную смерть — может быть, не так бодро и не таким ровным строем, как планировалось", - заключил политолог.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221029/1040283426.html
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богдан безпалько, европа, украина, ядерная война
Богдан Безпалько, Европа, Украина, ядерная война

"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню

06:37 01.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Европейские лидеры принимают самоубийственные для своих стран решения, которые противоречат национальным интересам собственных государств, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
«Если мы рассмотрим все варианты развитии события от самых мягких до особо сложных, то увидим, что Европа в любом случае очень сильно пострадает. Самый благоприятный вариант — это продолжающийся экономический кризис, в рамках которого европейцы перестают мыться, начнут еще больше экономить газ и электричество, засядут в холодных домах, а инфляция, цены и преступность среди мигрантов будут расти», - заявил Безпалько.
По его словам, более жёсткий вариант — это ядерная война, во время которой удары нанесут по странам Евросоюза и, возможно, по России. При этом главный бенефициар обоих сценариев - Соединенные Штаты америки - не пострадает от эскалации и получит всю прибыль от конфликта, считает эксперт.
"Страны Европы мне напоминают стадо баранов, которых ведут на бойню. Они пытаются отходить в сторону, возмущаются происходящим, требуют от кого-то что-то, но при этом продолжают идти на верную смерть — может быть, не так бодро и не таким ровным строем, как планировалось", - заключил политолог.
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру
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