https://ukraina.ru/20221101/1040355517.html

Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники

Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники - 01.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники

РФ пора заняться стратегическими беспилотниками и самолетами США, чтобы они не координировали террористическую деятельность, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-11-01T06:07

2022-11-01T06:07

2022-11-01T06:07

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Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники ВСУ атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом, а также подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.По его мнению, США "пора ставить на место, чтобы эти БПЛА "случайно" потеряли управление".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

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новости, россия, бпла, сша