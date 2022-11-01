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Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники
Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники - 01.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники
РФ пора заняться стратегическими беспилотниками и самолетами США, чтобы они не координировали террористическую деятельность, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:07
2022-11-01T06:07
2022-11-01T06:07
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Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники ВСУ атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом, а также подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.По его мнению, США "пора ставить на место, чтобы эти БПЛА "случайно" потеряли управление".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, бпла, сша
Новости, Россия, БПЛА, США
Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники
РФ пора заняться стратегическими беспилотниками и самолетами США, чтобы они не координировали террористическую деятельность, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники ВСУ атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом, а также подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.
По поводу Великобритании мы этот вопрос фактически поставили. Следующий вопрос мы должны поставить насчет американских стратегических беспилотников, потому что они как-то "не вовремя" летают. Когда наносили удар по Севастополю, он тоже летал. Поэтому да, пора заниматься ими, чтобы они не координировали террористическую деятельность.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, США "пора ставить на место, чтобы эти БПЛА "случайно" потеряли управление".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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