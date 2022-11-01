Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию - 01.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221101/1040355067.html
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию - 01.11.2022 Украина.ру
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от той, что проводит Вашингтон, периодически явно нацеленный на государственный переворот в Турции
2022-11-01T05:53
2022-11-01T05:53
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/00/1029730077_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_3f2c7b41b91e5c6c7eb0daba3e8e53ac.jpg
Бывший посол Великобритании в Турции, который в настоящее время возглавляет МИ-6, Ричард Мур, безусловно, сложный противник для российской стороны, и требовательный партнёр для британских союзников в регионе Западного Средиземноморья и Ближнего Востока, считает Рэнкас.Он напомнил, что на протяжении всего XIX века англичане использовали бывшие польские земли для организации диверсий, отвлекающих внимание русских от Азии, и делали всё, чтобы провоцировать и поддерживать совершенно ненужные русско-турецкие конфликты. Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221023/1040052201.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/00/1029730077_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0376eaeb4f11a30f95a7602bdca4469a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию

05:53 01.11.2022
 
© CC0, PixabayТурция флаги
Турция флаги
© CC0, Pixabay
Читать в
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от той, что проводит Вашингтон, периодически явно нацеленный на государственный переворот в Турции
Бывший посол Великобритании в Турции, который в настоящее время возглавляет МИ-6, Ричард Мур, безусловно, сложный противник для российской стороны, и требовательный партнёр для британских союзников в регионе Западного Средиземноморья и Ближнего Востока, считает Рэнкас.
Он напомнил, что на протяжении всего XIX века англичане использовали бывшие польские земли для организации диверсий, отвлекающих внимание русских от Азии, и делали всё, чтобы провоцировать и поддерживать совершенно ненужные русско-турецкие конфликты.
Так и сегодня Большая Игра ведется на той же "шахматной доске". Ведь на кону – господство в Евразии, а значит, и мировое господство.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
23 октября, 16:33
Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и ТурцииВ ходе телефонного разговора министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил информацию о подготовке Украиной "грязной бомбы" с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню, сообщает 23 октября Lenta.Ru
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:22Безпалько: Европа в панике, ядерная война все ближе
07:15Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
07:07"Умереть за дядю Сэма": эксперт о том, что англосаксы готовы предложить полякам
07:00"Мы даже при СССР этого не делали": военный эксперт призвал не сбивать американские беспилотники
06:53Евсеев рассказал, как удары ВС РФ по энергетике Украины влияют на линию фронта
06:45Украина может пойти на всё, на что угодно – Бородай о "грязной бомбе"
06:37"Европа очень сильно пострадает" - эксперт о том, почему страны ЕС ведут себя как бараны, идущие на бойню
06:30Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
06:23"Серые волки" на Украину не прибывают – Евсеев
06:15Эксперт рассказал, чьи интересы на самом деле продвигает Риши Сунак
06:07Военный эксперт о том, нужно ли России сбивать американские самолеты и беспилотники
06:00Марков предложил наказать Украину и Запад за срыв зерновой сделки
05:53Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
05:45Бородай рассказал, на каких направлениях участвуют в СВО члены "Союза добровольцев Донбасса"
05:37Евсеев о том, как РФ будет реагировать на план движения судов в Черном море без ее участия
05:37Никакого культа личности: Безпалько объяснил, почему европейцам не нужно быть фанатами Путина
05:30"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
05:23Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
05:15Затулин: Армения сбрасывает проблему Нагорного Карабаха на Россию
05:07Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
Лента новостейМолния