https://ukraina.ru/20221101/1040355067.html

Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию

Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию - 01.11.2022 Украина.ру

Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от той, что проводит Вашингтон, периодически явно нацеленный на государственный переворот в Турции

2022-11-01T05:53

2022-11-01T05:53

2022-11-01T05:53

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Бывший посол Великобритании в Турции, который в настоящее время возглавляет МИ-6, Ричард Мур, безусловно, сложный противник для российской стороны, и требовательный партнёр для британских союзников в регионе Западного Средиземноморья и Ближнего Востока, считает Рэнкас.Он напомнил, что на протяжении всего XIX века англичане использовали бывшие польские земли для организации диверсий, отвлекающих внимание русских от Азии, и делали всё, чтобы провоцировать и поддерживать совершенно ненужные русско-турецкие конфликты. Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221023/1040052201.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости