https://ukraina.ru/20221101/1040355067.html
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию - 01.11.2022 Украина.ру
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от той, что проводит Вашингтон, периодически явно нацеленный на государственный переворот в Турции
2022-11-01T05:53
2022-11-01T05:53
2022-11-01T05:53
новости
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Бывший посол Великобритании в Турции, который в настоящее время возглавляет МИ-6, Ричард Мур, безусловно, сложный противник для российской стороны, и требовательный партнёр для британских союзников в регионе Западного Средиземноморья и Ближнего Востока, считает Рэнкас.Он напомнил, что на протяжении всего XIX века англичане использовали бывшие польские земли для организации диверсий, отвлекающих внимание русских от Азии, и делали всё, чтобы провоцировать и поддерживать совершенно ненужные русско-турецкие конфликты. Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221023/1040052201.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Эксперт о том, в какую антироссийскую игру Лондон пытается втянуть Турцию
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас заявил в интервью изданию Украина.ру, что в 2014-2017 годах политика Великобритании в отношении президента Эрдогана была очень умелой, – в отличие от той, что проводит Вашингтон, периодически явно нацеленный на государственный переворот в Турции