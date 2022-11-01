Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям - 01.11.2022 Украина.ру
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Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям - 01.11.2022 Украина.ру
Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
Военно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали крупные электроподстанции на территории подконтрольной киевскому режиму для того, чтобы обесточить оборонные предприятия и военные базы, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:30
2022-11-01T06:30
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"Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы", - сказал Кнутов.Ранее стало известно, что российские войска стабилизировали линию фронта и перешли к активной обороне и контратакам. Планируется уничтожить до 75% украинской инфраструктуры, чтобы нарушить снабжение украинских войск.Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221031/1040317548.html
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Новости, Россия, Украина, ВКС

Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям

06:30 01.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Военно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали крупные электроподстанции на территории подконтрольной киевскому режиму для того, чтобы обесточить оборонные предприятия и военные базы, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы", - сказал Кнутов.
Ранее стало известно, что российские войска стабилизировали линию фронта и перешли к активной обороне и контратакам. Планируется уничтожить до 75% украинской инфраструктуры, чтобы нарушить снабжение украинских войск.
Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:50
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭСНад Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
 
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