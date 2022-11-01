https://ukraina.ru/20221101/1040334748.html

Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям

Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям - 01.11.2022 Украина.ру

Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям

Военно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали крупные электроподстанции на территории подконтрольной киевскому режиму для того, чтобы обесточить оборонные предприятия и военные базы, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-01T06:30

2022-11-01T06:30

2022-11-01T06:30

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"Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы", - сказал Кнутов.Ранее стало известно, что российские войска стабилизировали линию фронта и перешли к активной обороне и контратакам. Планируется уничтожить до 75% украинской инфраструктуры, чтобы нарушить снабжение украинских войск.Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221031/1040317548.html

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