https://ukraina.ru/20221101/1040334748.html
Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям - 01.11.2022 Украина.ру
Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
Военно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали крупные электроподстанции на территории подконтрольной киевскому режиму для того, чтобы обесточить оборонные предприятия и военные базы, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-01T06:30
2022-11-01T06:30
2022-11-01T06:30
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"Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы", - сказал Кнутов.Ранее стало известно, что российские войска стабилизировали линию фронта и перешли к активной обороне и контратакам. Планируется уничтожить до 75% украинской инфраструктуры, чтобы нарушить снабжение украинских войск.Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221031/1040317548.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, вкс
Мощнейший удар: военный эксперт объяснил, зачем ВКС РФ бьют по украинским электроподстанциям
Военно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали крупные электроподстанции на территории подконтрольной киевскому режиму для того, чтобы обесточить оборонные предприятия и военные базы, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру