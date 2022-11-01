https://ukraina.ru/20221101/1040331562.html

Украина: прогнозы и сценарии катастрофы. Война до лета 2023 года и мигранты навсегда

Украина: прогнозы и сценарии катастрофы. Война до лета 2023 года и мигранты навсегда - 01.11.2022 Украина.ру

Украина: прогнозы и сценарии катастрофы. Война до лета 2023 года и мигранты навсегда

Украина как государство прекратила свое существование в 2014 году, в результате госпереворота 22–23.02.2014 Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T09:02

2022-11-01T09:02

2022-11-01T09:50

елена мурзина

эксклюзив

украина

прогнозы

война

мигранты

государство

экономика

банкиры

газ

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Украина как государство прекратила свое существование в 2014 году, в результате госпереворота 22–23.02.2014Поэтому сегодняшние прогнозы, какими бы они ни были, — экономические, политические, астрологические и любые другие, — должны и обязаны учитывать это грустное обстоятельство.Государства нет, осталась только его имитация. Как оболочка, раскрашенный фанерный фасад, за которым пустота.Теперь это страна-колония, которая зависит от внешнего управления, внешнего финансирования. От снабжения вооружением, едой, техникой и так далее. Недавно появился очередной план финансирования колонии — «план Национального банка Украины». Это грустный сценарий развития экономической ситуации в стране.Конечно, план, как всегда на Украине, полностью рассчитан на внешнюю помощь и финансирование. Но и описывает, что будет происходить в ближайшее время на этой территории.Какой же сценарий предполагают банкиры?Сценарий НБУ: повышение цены на газАвторы альтернативного сценария, разработанного Национальным банком Украины, подчёркивают, что они не прогнозируют ход военных действий.Тем не менее, по прогнозу НБУ, военные действия завершатся в середине 2023 года. После чего начнётся восстановление экономики.И первым делом будут повышены тарифы на газ и отопление для населения!Да, таков сценарий. Ведь надо же из чего-то будет отдавать огромные многомиллиардные долги Украины. Инфляция предполагается на уровне от 13 до 30 процентов. В зависимости от того, в каком именно году для жителей Украины будут повышены тарифы.Повышение тарифов произойдёт на 50 процентов. Сомнительно, что инфляция при этом будет на уровне 13-30 процентов, как уверенно прогнозируют аналитики Нацбанка. Скорее всего, это цифры для внешнего пользования. Для тех самых кредиторов.Сейчас курс гривны к доллару уже даже осторожные аналитики прогнозируют «по 100» к середине зимы или к весне.Но это даже не самый неприятный прогноз. Самое худшее, что предполагается для Украины, — сокращение численности населения.Люди — это новое золото8 миллионов граждан останутся до 2024 года за рубежом, по прогнозам НБУ. Вернутся ли они вообще? Нет никаких сценариев привлечения граждан Украины назад.Предыдущий альтернативный сценарий предполагал, что 3 миллиона вернутся к 2024 году. Но теперь прогнозируют возвращение в страну к этому времени только 500 тысяч.Не говоря уже о том, что, мягко говоря, не совсем ясно, будет ли существовать Украина вообще и в каком качестве. И что в таком случае будут делать те, кто уехал в западном направлении.Очень вероятно, что это планировалось странами Запада как возможный и позитивный для них сценарий развития событий.«Здобулы!»Ситуация скоро будет как в Латвии, в которой сегодня проживает 1 миллион 850 тысяч человек. Почти половина жителей исчезла из когда-то процветающей республики — в западном направлении, естественно.А к концу века население Латвии, по прогнозам научных исследований, составит 500 000. Может быть. А может быть, 400 000. Причем большая часть этих людей будет по возрасту старше 50-60 лет.700 000 останется в Эстонии. 1 миллион 200 тысяч — в Литве. Эти страны тоже рекордсмены по уничтожению своих народов.Но эти исследования были сделаны до того, как все страны ЕС ввели экономические санкции против России.Скорее всего, ближайшая зима значительно ускорит степень «опустошения» прибалтийских земель.Хочется спросить, как будет прекрасный украинский лозунг «здобулы!» (достигли!) на латышском, литовском, эстонском. Вот уж здобулы так здобулы.А кстати, языки прибалтийских республик тоже практически перестанут существовать. Так что можно не узнавать. Не с кем будет разговаривать.Латвия исчезает быстрее, чем любое другое государство мира.Однако Украина — новый лидер по убыли населения, и по темпам вполне может Латвию перегнать. Это то, о чем говорил в свое время ещё бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он радовался тому, как много «заробитчан» из его страны работает в ЕС.«Белые образованные православные мигранты из Украины» — это то, что будет поставлять Украина в Европу.Да. Как говорится, люди — это новое золото. Раньше этот вопрос решался с помощью работорговли. Сейчас едут добровольно.Новые рабовладельческие общины Европы с удовольствием встретят новых поселенцев.Европа мёрзнет, жизнь дорожаетВ самой Европе тоже готовятся к рекордам. Например, в Англии в эту зиму должны, по предварительным прогнозам, замёрзнуть 10 000 человек. Это, конечно, бедные, бездомные и пожилые люди. Никто по этому поводу особо не беспокоится. Просто сухо прогнозируют — так, мол, и так. Сделать ничего невозможно.Одна из богатейших стран мира. А население будет вымерзать, как в романах Диккенса, изобличающих капитализм и его звериное отношение к людям. Впрочем, ничего не изменилось за 200 лет.Богатые будут так же равнодушно читать в газетах о замерзающих соотечественниках. Разве что теперь газета у них в смартфоне.Прогресс налицо!Что касается инфляции — она тоже бьёт все рекорды. В Германии, например, инфляция уже в октябре была на уровне, как в 20-е годы прошлого века.Европа и зимаНоябрь по прогнозам будет достаточно теплым месяцем. Но счета за отопление и электричество не могут не «радовать» европейцев уже сейчас.Уже закрываются пабы и пекарни в Англии и Италии. Те, которые работали без перерыва по 400–500 лет. Об этих свидетелях «наполеоновских войн» и «войны Алой и Белой Розы» сообщают в прессе. А сколько таких, кто разорился, не имея за плечами столь почтенной истории и поэтому не привлекает внимание прессы.Рабовладельческие режимы прикрываясь лозунгами демократии, относятся и к своим собственным гражданам как к людям второго или третьего сорта. Богатые тоже плачутПродолжается обвал рынков. Резко обеднели за последнюю неделю октября даже самые богатые люди мира. Джефф Безос, например, потерял 10 миллиардов. Марк Цукерберг — 14 миллиардов. Потери у основателей Гугл. У Билла Гейтса.Всего лишь год назад, в сентябре 2021 года, Цукерберг имел капитал в 142 миллиарда. И вот, через год — «всего лишь» 38 миллиардов.Весь этот год они, предвидя такой сценарий, избавлялись от акций собственных компаний. Билл Гейтс оказался умнее всех, он продал максимально, что успел. Но и Безос, и Маск продавали акции своих фирм, резко сокращая личные пакеты. Безусловно, эта тенденция будет продолжаться и дальше. Акции будут падать, рынки будут обваливаться.Интереснее всего, что будет с Твиттером, который только что купил Илон Маск. Парадоксальным образом его акции могут взлететь в цене. В руках такого опытного пиарщика, как Илон, даже дыра в земле становится «комфортабельным гиперлупом нового поколения». Так что с раскруткой Твиттера он уж точно как-нибудь справится.Но обычным людям, конечно, не до этих интересных новостей из мира богатых. Тут как-то зиму бы пережить. И в Европе, и на Украине теперь одинаковые проблемы.Капитализм как новое рабовладениеКапитализм — это выборы рабовладельца.При рабовладельческом строе рабовладельца не выбирают, а при демократии — можно выбрать. Вот и вся разница. И даже этой разницы уже, в общем-то, и нет. Теперь рабовладельца назначают по каким-то хитрым схемам с помощью тайных советов, неизвестных советников и невидимых рычагов.Тем удивительнее, что Украина — страна-колония, которая хотела и хочет быть колонией. И гордится этим.«За це стояв Майдан!»И посмотреть так гордо и грозно, с портретом Шевченко в руках, с флагом на плечах и с кастрюлей на голове.Но парадокс в том, что и Европа — колония.Грустный смысл приобретает лозунг Майдана: «Коломыя — це Европа».Это так и есть. Замерзать будут вместе и падать в экономическое пике будут тоже вместе.

https://ukraina.ru/20221027/1040178745.html

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2022

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

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