На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК - 31.10.2022 Украина.ру
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На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК
На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК - 31.10.2022 Украина.ру
На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК
Перебои с поставками электричества на Украине будут продолжатся длительное время, так как большую часть оборудования для ремонта энергосистемы уже израсходовали, на закупку нового нужны время и сотни миллионов долларов, заявил Дмитрий Сухарук, исполнительный директор холдинга "ДТЭК", принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:08
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"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября… К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого", - подчеркнул Сухарукк.По его словам, сейчас компания ходит "с протянутой рукой" и выпрашивает электрооборудование у "партнеров" на безвозмездной основе. Ее убытки по состоянию на 30 октября составили сотни миллионов долларов США.Начиная с 10 октября ВС РФ наносит удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту. 30 октября удары были нанесены по крупным украинским электроподстанциям, что привело к серьезным перебоям в энергоснабжении по всей Украине.
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новости, украина, вс рф, сша, ринат ахметов, дтэк
Новости, Украина, ВС РФ, США, Ринат Ахметов, ДТЭК

На Украине больше нет оборудования для восстановления электросетей - ДТЭК

16:08 31.10.2022
 
© РИА Новости . Петр Чернов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Петр Чернов
Перейти в фотобанк
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Перебои с поставками электричества на Украине будут продолжатся длительное время, так как большую часть оборудования для ремонта энергосистемы уже израсходовали, на закупку нового нужны время и сотни миллионов долларов, заявил Дмитрий Сухарук, исполнительный директор холдинга "ДТЭК", принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову
"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября… К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого", - подчеркнул Сухарукк.
По его словам, сейчас компания ходит "с протянутой рукой" и выпрашивает электрооборудование у "партнеров" на безвозмездной основе. Ее убытки по состоянию на 30 октября составили сотни миллионов долларов США.
Начиная с 10 октября ВС РФ наносит удары по украинской инфраструктуре. Они начались через два дня после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту. 30 октября удары были нанесены по крупным украинским электроподстанциям, что привело к серьезным перебоям в энергоснабжении по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
13:24
"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается
 
НовостиУкраинаВС РФСШАРинат АхметовДТЭК
 
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