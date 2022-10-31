https://ukraina.ru/20221031/1040344882.html

ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией

ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией - 31.10.2022 Украина.ру

ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией

В Донецке повреждены фасады жилых многоквартирных домов, перебит газопровод в центре города. О последствиях обстрела 31 октября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале

2022-10-31T16:01

2022-10-31T16:01

2022-10-31T16:01

новости

донецк

обстрелы

всу

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040343371_0:127:577:452_1920x0_80_0_0_54cadd97a4aca974c903ba4c3b942755.jpg

Украинские войска продолжают обстреливать города и населенные пункты Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустили из реактивных систем залпового огня ракеты по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщил Кулемзин. В центре города власти зафиксировали попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В соцсетях сообщили о "прилете" по жилому дому во дворе гостиницы "Дружба" на улице Университетской. В жилой пятиэтажке по улице Щорса выбило окна и повредило остекление балконов. В результате "прилета" загорелся газопровод. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

https://ukraina.ru/20221028/1040269970.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, обстрелы, всу, артиллерия