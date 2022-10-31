ВСУ снова обстреляли центр Донецка натовской артиллерией
© соцсетиОбстрел Донецка 31 октября 2022 года
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В Донецке повреждены фасады жилых многоквартирных домов, перебит газопровод в центре города. О последствиях обстрела 31 октября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале
Украинские войска продолжают обстреливать города и населенные пункты Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустили из реактивных систем залпового огня ракеты по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщил Кулемзин.
В центре города власти зафиксировали попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В соцсетях сообщили о "прилете" по жилому дому во дворе гостиницы "Дружба" на улице Университетской.
"Под огнем артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка", - сообщили в штабе территориальной обороны Донецка.
В жилой пятиэтажке по улице Щорса выбило окна и повредило остекление балконов. В результате "прилета" загорелся газопровод. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.
28 октября, 18:16Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" и НАТОвских гаубицВооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)